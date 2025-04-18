Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 57 Gündem Maddesi Karara Bağlandı - Son Dakika
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Politika

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 57 Gündem Maddesi Karara Bağlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi\'nde 57 Gündem Maddesi Karara Bağlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi, bu ayki toplantısında 57 gündem maddesini görüştü. CHP Grubu, Kürtün Vadisi'nde yapılaşma yapılmaması gerektiğini vurgularken, Bulvar AVM önündeki keyfi uygulamaların ıslah edilmesi gerektiğini belirtti. Tüm gündem maddeleri mecliste kabul edildi.

18.04.2025 17:02  Güncelleme: 17:12
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Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi, komisyonlardan havale edilen 57 gündem maddesini karara bağladı.

SBB Nisan Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimi 1. Oturumu, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Mecliste, ilgili komisyonlardan havale edilen 57 gündem maddesi görüşülerek kararlaştırıldı.

"Kürtün Vadisi'nin durumuna hassasiyet gösteriyoruz"

Mecliste gündem maddelerinden önce söz alan CHP Grubu, Kürtün Vadisi'nde herhangi bir yapılaşmanın yapılmaması gerektiğini, heyelan bölgesi olan alana yapılması düşünülen her imar konusunu mahkemeye taşıyacaklarını ifade etti.

İddialara cevap veren Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, "Birinci nokta olarak, Kürtün Vadisi'yle ilgili başkanımızın şüpheli yaklaşımından bahsedildi. Böyle bir düşünceyi kabul etmemiz hiç mümkün değil. Başkanımız meclisin açılışında ve kapanışa doğru olan son bölümünde şehrimizde yürütülmekte olan ve yürütmeyi düşündükleriyle alakalı bir dizi açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların içerisinde iddia ettiğiniz minvalde sizin söylediğiniz bir cümle varsa onu da düzeltiriz. Hiç problem yok. Ama eğer yoksa sizin bu söylediğinizi kabul etmemiz hiç mümkün değil. Böyle bir şey olamaz. Kürtün Vadisi'ne sen ne kadar özen ve önemde hassasiyet gösteriyorsan, bu meclisteki bütün arkadaşlar ve başta da başkan olmak üzere herkes hassasiyetini gösterir. Hiç problem olmaz. Yani öyle varsayımla hareket etmeye gerek yok. Gerçekler neyse ona göre hareket ederiz" dedi.

"Bulvar AVM önü ıslah edilmeli"

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, "Bulvar AVM yönetimi alana kafasına göre istediği büfeyi koyuyor, lunapark modüllerini koyuyor, otopark ayırıyor. Bu kadar bir keyfiliğin olmaması lazım diye düşünüyoruz. Tuvaletini paralı yapıyor, ulusal basında da çıkıyor rezil oluyoruz. Şu anda mevcut lunaparkın kalktığını biliyoruz. Her bir modülün yapı kayıt belgesi gibi bir belgesinin olması gerektiğini biliyoruz. İşletme ve çalışma ruhsatı almak zorunda olduğunu da biliyoruz. Buradaki lunapark modüllerinin izinleri var mıdır? Yani bunları çalıştırma kabiliyeti var mıdır? İzne tabi değil ise, izne tabi olmadığına dair elimizde bir belge var mıdır? Bunu çevre kontrol daire başkanlarımıza özellikle talep ediyorum, bakılsın. Eğer portatif, izine ihtiyaç yoksa olmadığına dair bir belgeyi bize yetkili makamlarda alınsın. Bir de imalat olarak kişi her gün oraya bir şeyler yapılaşma yapıyor. Kira kontratında o şirketin bunları yapma hakları olup olmadığına dair daha önce de mecliste söyledim, lütfen incelensin. Bu konularda o AVM'nin ıslah edilmesini arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.

Söz konusu endişeler, meclis kayıtlarına geçerken, görüşülen 57 maddenin tamamı kabul edilerek karara bağlandı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 57 Gündem Maddesi Karara Bağlandı - Son Dakika

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