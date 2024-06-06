Samsun'da ailelere yönelik eğitimler devam ediyor - Son Dakika
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Politika

Samsun'da ailelere yönelik eğitimler devam ediyor

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ailelere yönelik eğitimlere devam ettiklerini belirterek, 'Güçlü aile güçlü toplum ilkemizden taviz vermeyeceğiz' dedi.

06.06.2024 17:26
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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ailelere yönelik eğitimlere devam ettiklerini belirterek, "Güçlü aile güçlü toplum ilkemizden taviz vermeyeceğiz" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, aile yapısını korumak ve aile içi iletişimi daha güçlü hale getirmek için ilçede programlar düzenlemeyi sürdürdüklerini söyledi. Canik Belediyesi Her Anne Bir Okul Seminer Programı'nda Canikli kadınlarla bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Aile kavramının değersiz hale getirilmesine müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Ailelere özel seminer

Sandıkçı, "Canik Belediyesi Her Anne Bir Okul Seminerler Programlarımızla ülkemizde güçlü ve sağlam bir aile yapısının oluşturulmasına katkı sunmak, gözümüzün nuru çocuklarımızı ve gençlerimizi dış dünyanın etkilerinden korumayı hedefledik. İlim, irfan ve hikmet yolunda çağın şuurlu gençliğini yetiştirmek, toplumumuzun aile yapısını daha güçlü hale getirmek istedik. Bugün olduğu gibi yarın da güçlü aile, güçlü toplum ilkemizden taviz vermeyeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Samsun'da ailelere yönelik eğitimler devam ediyor - Son Dakika

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