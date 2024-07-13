Samsun\'da önemli gelişmeler açıklandı

Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Atakum, Terme ve Salıpazarı ilçelerini ilgilendiren önemli gelişmeleri açıkladı.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı 93. İl Danışma Meclisi Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda şehri ilgilendiren önemli konular gündeme geldi.

Doğan: " 19 Mayıs'tan Terme'ye sahildeki kaçak binalar yıkılacak"

Samsun sahilini çok daha güzel hale getirmek üzere bir çalışma başlatacaklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, ilk aşamada kaçak binaların yıkılacağını belirtti. Doğan, "Samsun, sahilleriyle ünlü. İnsanların sahilleri kullanım alışkanlıklarını daha konforlu hale getirmekle ilgili çalışmalara başladık. Kaçak binaların 19 Mayıs'tan Çarşamba'ya kadar, Terme'ye kadar kıyı kenar çizgisi içerisinde ne kadar bina varsa hepsinin yıkımına başlayacağız. Allah nasip ederse bu yıkımları da yaptıktan sonra sahil güzergahlarımızı Tekkeköy'den başlamak suretiyle Terme istikametine doğru, 19 Mayıs'tan da Atakum'a doğru gelerek geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Muş: "Meydan düzenlemesi genişletilecek"

Sonrasında söz alan AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş meydanlarla ilgili düzenlemelerin hayata geçirileceğini söyleyerek, "Özellikle meydanlarla alakalı başlayan çalışmayı daha da genişletmek istiyor Büyükşehir Belediyemiz. Biz de destek çıkacağız. Çünkü şehir meydanlarıyla var" diye konuştu.

"Atakum Devlet Hastanesi ihalesi Ağustos ayında yapılacak"

Atakum'a bir müjde veren Mehmet Muş, "Atakum Devlet Hastanesi yatırım programına alındı. Burada biliyorsunuz ilave 11 bin metrekarede Büyükşehir imar çalışmasıyla alanı büyüttü. Biz bunu yapıyoruz ama değerli arkadaşlar Samsun büyüyor, daha da büyüyecek. Sanayiyle ilgili altyapımız geliştikçe nüfusu da artacaktır. Biz şimdi 350 yatak yapıyoruz. Belki bu 500'e çıkacak. Ama yarın bir gün geliştirmek istersek o alanı kullanmak istediğimiz için planlama o şekilde yapılıyor. Ağustos içerisinde sonuna doğru ihalesini açacaklar" şeklinde konuştu.

"Baraj için ödenek"

Salıpazarı Barajının tamamlanması için gayretle çalışacaklarını söyleyen Muş, "Oraya ilave ödenek çıkartacağız. Salıpazarı'na ve Terme Çayı'na. Sellerde yaşadığımız görüntüleri önümüzdeki yıldan itibaren yaşamayacağız. O bölgenin içme suyu için kullanılacak hem de yağmur birden yağdığında suyu tutacağı, aşağıya kontrollü vereceği için taşkın riskinden de kurtulmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Yılmaz: "Seçimlerde sonuçlara etki eden 10 madde tek tek not edildi"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ise seçimlerin bir değerlendirmesini yaparak, "Biz 31 Mart seçimlerinde beklediğimiz sonuçları alamadık. Çok ayrıntılı çalışmalar yaptık. Seçim sonuçlarında istediğimiz sonuçları alamayışımızın 10 maddesi var. Birisi 'ekonomi çok etkili oldu' diyor, birisi 'adaylar etkili oldu' diyor, birisi ise 'teşkilatlar yeteri kadar yapması gereken işleri yapamadı' diyor. Sonuçta bir 10 madde var ve sadece sıralaması değişik. Değerlendirme ve yorumları bundan sonraki süreci nasıl etkileyeceğini hiç merak etmeyin. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile o sürecin önümüzdeki adımları dikkatli, titiz ve ayrıntılı şekilde atılıyor. Biz hakikaten milletimizin bize sandık yoluyla ifade ettiği 'biraz daha fazla çalış', 'ülkenin içinde bulunduğu sorunlarla ekonomiyle ilgili biraz daha sonuç alacak şekilde hamleler yap', 'biraz daha insana dokunan hizmetler yap' ifadelerinin hepsi tek tek not edildi. Artık bu süreci geçmişte yaşanmışlıklarıyla birlikte geri bırakalım. İnsanlar bizden hizmet bekliyor. Biz aslında hizmet partisiyiz. AK Parti özü itibarıyla hem merkezi hükümet itibarıyla hem de yerelde hizmeti önceleyen, hizmet mekanizmasını işleten bir siyasi anlayışı taşıyoruz" sözlerine yer verdi.

Programda AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu da birer konuşma yaptı. Programa belediye başkanları, mevcut ve geçmiş dönemlerden il yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. - SAMSUN