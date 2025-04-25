Samsun\'da Yeni OSB Alanı Açılıyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Terme'mize yeni OSB alanı kazandırıyoruz. İnşallah tamamlandığında ilçemizin, şehrimizin, ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlayacak" dedi.

Terme Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Şenol Kul ve belediye yöneticileriyle bir araya gelen Başkan Doğan, Büyükşehir bürokratlarıyla birlikte ilçede planlanan yatırımları masaya yatırdı. Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Halit Doğan, "Terme'mizin daha ileri yarınlarını planlıyor, ilçemiz için kararlılıkla çalışıyoruz. Sahiliyle, turizm destinasyonlarıyla ve bereketli topraklarıyla Terme her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de bu anlayışla üzerimize düşeni yapıyoruz" diye konuştu.

Sanayi yatırımlarıyla birlikte ilçedeki istihdam olanaklarının da artacağını vurgulayan Başkan Doğan, "İlçemizde istihdam imkanlarını da artırmak adına, ilgililerimizle birlikte Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Terme'mize Yeni OSB alanı kazandırıyoruz. İnşallah Terme Organize Sanayi Bölgemiz tamamlandığında ilçemizin, şehrimizin, ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlayacak. Samsun'umuz için, Terme'miz için durmadan çalışacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN