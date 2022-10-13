Samsun haberleri... Çarşamba'ya 600 TOKİ konutu - Son Dakika
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Samsun haberleri... Çarşamba'ya 600 TOKİ konutu

13.10.2022 17:15
Samsun haberleri... Çarşamba'ya 600 TOKİ konutu

Samsun habere göre Samsun Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, yüzyılın konut projesi ile Çarşamba'ya kazandırılacak 600 TOKİ konutunun Çarşamba Şeker Fabrikası lojmanlarında yapılacak olmasına dair bir açıklama yaptı.

Samsun Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, yüzyılın konut projesi ile Çarşamba'ya kazandırılacak 600 TOKİ konutunun Çarşamba Şeker Fabrikası lojmanlarında yapılacak olmasına dair bir açıklama yaptı.

Başkan Doğan yaptığı açıklamada, "Çarşamba ilçemizde yapılacak TOKİ konutları üzerinden, Çarşamba Şeker Fabrikası konusunu farklı mecralara çekilerek gündem oluşturmaya, ortalığı bulandırmaya yönelik bazı açıklamalar yapıldığını görmekteyiz. Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden faaliyete geçmesi için yapılan toplantılar, girişimler ile gelinen aşama ve revizyon çalışmaları ortadadır. Bu çalışmalar kamuoyunun önünde yapılmış olup bugünkü tutarı en az 75 milyon TL'yi bulmaktadır. Çarşamba Şeker Fabrikası'na da geçtiğimiz ay KPSS üzerinden 5 tane personel ataması olmuştur. Çarşamba Şeker Fabrikası'nın açılması için lojmanının olması gibi bir zorunlulukta yoktur. Ayrıca bu lojmanlar işçi misafirhanesi olarak kullanılmamakta, işçi lojmanı fabrika alanında olup yenilenmiştir. Lojmanların olduğu alan ile fabrika alanının da alakası yoktur ikisi farklı yerlerdedir. İddia edilen söz konusu arsada 90 tane ekonomik olarak ömrünü tamamlamış lojman vardır. Bu lojmanların olduğu bölgeyi, devletin üzerinde bir yük olmaktan kurtararak Çarşambalı hemşehrilerimizin hizmetine olacak şekilde 600 ailenin yaşayacağı TOKİ konutu yapımına açmış olmak bile çevresine vereceği katkıyı düşünür isek tek başına alkışı hak etmektedir. Şeker Fabrikası'nın içindeki parçaların sökülerek başka fabrikalara taşındığı iddiası da büyük bir yalandır. Haberde yer alan makine parçaları, difüzyon dişli kutularıdır. Bunlar her yıl kampanya döneminde Eskişehir Makine Fabrikası'na gönderilir, bakımı yapılır, diğer şeker fabrikalarının olası arıza durumlarına acil müdahale yapılabilsin diye bekletilir. Kampanyalar (pancar işleme dönemi) bittikten sonra da yeniden Çarşamba Şeker Fabrikası'na gönderilir. Bu durum yıllardır tekrar eden genel bir durumdur. Bizim amacımız, tüm çalışmamız ve hayalimiz Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden faaliyete geçmesidir. Üç yıl öncesinde fabrika konusu hiç konuşulmazken bugün herkesin gündemindedir. Bugün yaşanan günlük kısır tartışmalara inat Çarşambamız için bildiğimiz yolda çalışmaya devam edeceğiz. TOKİ konutları ilçemize hayırlı olsun" dedi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Halit Doğan, Çarşamba, Samsun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Samsun haberleri... Çarşamba'ya 600 TOKİ konutu - Son Dakika

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