Samsun politika: Samsun meclisi toplandı, 37 madde komisyonlara havale edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun politika: Samsun meclisi toplandı, 37 madde komisyonlara havale edildi

10.10.2022 16:02

Samsun politika haberi... Samsun meclisi toplandı, 37 madde komisyonlara havale edildiSAMSUN Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda 35 gündem, 2 gündem dışı olmak üzere toplam 37 gündem maddesi oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.

Samsun meclisi toplandı, 37 madde komisyonlara havale edildi

SAMSUN Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda 35 gündem, 2 gündem dışı olmak üzere toplam 37 gündem maddesi oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. 35 gündem, 2 gündem dışı olmak üzere 37 maddenin hepsi oybirliği ile komisyonlara havale edildi.

Yabancılar Pazarı Güneş Enerjisi Santrali Yapım Projesi

Gündem dışı maddelerden biri olan Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce Yabancılar Pazarı Güneş Enerjisi Santrali Yapım Projesi için gerek duyulan 50 milyon TL kredinin İller Bankası veya diğer bankalardan, kredi veren finans kuruluşlarından kullanılması maddesi oybirliği ile kabul edilerek meclis gündemine alınarak ilgili komisyona havale edildi.

Güneş enerjisi santrali projesi maddesi için söz alan CHP grubu meclis üyeleri, "İlk açıklanan bedel 25 milyon TL'ydi, şimdi 50 milyon TL'ye çıkmış. Bu sistemin bize geliri ne kadar olacak ya da fayda maliyet hesabının komisyona getirilmesini talep ediyoruz. Faiziyle 70 milyon TL'yi bulan bir yatırımın fayda maliyet ilişkisine bakıp ona göre değerlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, uzun süredir güneş enerjisi santrali için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Bu konuda uzun zamandır bir çalışma vardı. Başkanımız Mustafa Demir bu çalışmayı yürütüyor. İnşallah sonu itibariyle şehrimize, esnafımıza hayırlı olur. CHP grubunun talebini de ilgili arkadaşlarımıza ilettik" dedi.

Öte yandan CHP grubunun meclise sunduğu soru önergesinde, Kurupelit Yat Limanı'nın batısında bulunan itfaiye alanının bitişiğindeki park alanının adının "Atakum Samsunspor Parkı" olması teklif edildi. Teklife AK Parti grubu, böyle önemli bir konunun tüm meclis grup başkanvekilleri ile görüşülüp en uygun yer belirlendikten sonra meclise getirilmesi taraftarı olduklarını söyledi. Soru önergesi, oy çokluğu ile reddedilerek gündeme alınmadı.

Maddeler 12 Ekim'de komisyonda görüşüldükten sonra 14 Ekim'de mecliste ele alınacak.

YORUMLAR
500
Samsun ekonomi haberi... Samsun'da sağlık çalışanlarına 27 bin TL promosyon Samsun ekonomi haberi... Samsun'da sağlık çalışanlarına 27 bin TL promosyon Polisten motosiklet uygulaması: 11 motosiklet trafikten men edildi Polisten motosiklet uygulaması: 11 motosiklet trafikten men edildi Karabük politika haberleri: AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş: 'Önümüzdeki dönem yine güçlü bir lider ve meclise ihtiyacımız var' Karabük politika haberleri: AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş: 'Önümüzdeki dönem yine güçlü bir lider ve meclise ihtiyacımız var'
Kaynak: İHA

Samsun, Güneş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Samsun politika: Samsun meclisi toplandı, 37 madde komisyonlara havale edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:29 Başarılı eldiven Muslera, Galatasaray'dan sonra gideceği adresi açıkladı: Futbolu başladığım yerde bitirmek isterim
18:58 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:44 Mardin'de çocuğu döven antrenör cezaevine gönderildi
18:13 Denizli'de çaldıkları araca başka bir otomobilin plakasını taktılar ama o da sabıkalı çıktı
18:05 Rus hava saldırısı uyarısından sonra sahaya çıkan Ukrayna futbol takımlarına imzalatılan belge ortaya çıktı
17:54 TOKİ arsa satış başvuruları başladı! İşte il il tam liste
17:51 Yunanistan'da muhalefet lideri Avrupa'ya çağrıda bulundu: Avrupa stratejisini değiştirmeli, Türkiye'ye silah satmayı bırakmalı
17:26 Hırsız tilki, ağzında kazla böyle kaçtı! O anlar evin kamerasına yansıdı
16:53 Karadeniz'de aynı anda 6 hortum ortaya çıktı! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
16:36 Kabine Toplantısı başladı, 3 önemli konu masaya yatırılıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 20:12:12. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun politika: Samsun meclisi toplandı, 37 madde komisyonlara havale edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement