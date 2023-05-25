Sanatçı Ege'den gençlere sandık çağrısı - Son Dakika
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Sanatçı Ege'den gençlere sandık çağrısı

25.05.2023 13:28

Sanatçı Ege, 28 Mayıs'taki ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Instagram hesabından gençlere sandık çağrısı yaptı. Ege, "Kaçmak yok, seçimini yap ve nasıl bir dünyada yaşayacağına kendin karar ver" dedi.

Sanatçı Ege, 28 Mayıs'taki ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Instagram hesabından gençlere sandık çağrısı yaptı. Ege, "Kaçmak yok, seçimini yap ve nasıl bir dünyada yaşayacağına kendin karar ver" dedi.

Sanatçı Ege, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili Instagram hesabından video yayınladı. Ege, şunları söyledi:

"Sevgili genç kardeşim, merhaba. Eminim sen de bizler gibi bu günlerde; insanların birbirlerine hakaretlerini, çirkefliklerini, politikanın ne kadar çürük bir şey olduğunu görüp, hayrete düşüyorsundur. Merak etme. Gerçek dünya bu. Gerçek dünyaya hoş geldin.

Bunca yıl boyunca annen, baban; sen daha iyi bir gelecek kur diye yazlıklarını sattı, arabasını sattı, kredi çekti. Daha iyi okullarda okuman için, taksitlerini yatırdı, dersler aldırdı. Her şeyi yaptı. Ne ki, sen daha iyi bir dünyada yaşa diye… Sana daha fazla seçim sunabilmek için...

Şimdi sıra senin seçimin. Sana bütün bu şartları sağlarken, sen nasıl bir dünyada yaşayacağına kendin karar vereceksin. Kendi seçiminle…Kaçmak yok. Dünyaya hoş geldin, gerçek dünyaya. Kaçmak yok, seçimini yap ve nasıl bir dünyada yaşayacağına kendin karar ver."

Kaynak: ANKA
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28 Mayıs Seçimi, Instagram, Ege, Politika, Son Dakika

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