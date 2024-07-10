Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Denizli OSB\'yi Ziyaret Etti

Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Bölge Müdürlüğü'nde Denizli OSB Yönetimi ile bir araya gelen Bakan Yardımcısı İnan, Denizli OSB'de inşaatı devam eden Model Fabrika projesini ve DOSTEK Koleji'ni inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Denizli OSB Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Bakan Yardımcısı İnan, Denizli OSB'de yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler aldı.

Toplantıya; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Erol Ökten, Honaz Kaymakamı Serkan Kaya, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Sefa Gökalp, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Derya Baltalı ve Necip Filiz, Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Yaymanoğlu, Osman Uğurlu, Cemalcan Sirkeci, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, KOSGEB İl Müdürü Dr. Aziz Acar, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan katıldı.

Toplantının sonunda Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çiçek ve hediye takdim etti.

Bakan Yardımcısı İnan, Model Fabrika'yı inceledi

Bakan Yardımcısı İnan ve beraberindeki heyet daha sonra Denizli OSB Müdürlüğü ve Denizli Sanayi Odası işbirliğinde, DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi yanında yapımı devam eden Model Fabrika'nın inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Yardımcısı İnan, proje ve süreç hakkında bilgiler aldı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgeye önemli bir kazanım sağlanacağını vurgulayan Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Denizli Organize Sanayi Bölgesini ve Sanayi Odası'nı tebrik etti.

Model Fabrika'nın ardından Bakan Yardımcısı İnan, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji'ni de ziyaret etti. DOSTEK Koleji Müdürü Saadettin Dumlu, öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı İnan, okulu ve projeleri inceledi. Öğrenciler kendi el emekleriyle ve okuldaki makinelerde ürettikleri hediyeleri Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'a takdim ettiler.

DOSTEK Koleji öğretmen ve öğrencilerinin TEKNOFEST yarışması için hazırladıkları elektrikli arabayı da inceleyen Bakan Yardımcısı İnan, DOSTEK Koleji'ni tebrik ederek, yarışmada başarılar diledi. - DENİZLİ