Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "Mazlumları, Sedneya Hapishanesi'nin ölüm çukurlarına terk etmedik" - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "Mazlumları, Sedneya Hapishanesi'nin ölüm çukurlarına terk etmedik"

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "Mazlumları, Sedneya Hapishanesi'nin ölüm çukurlarına terk etmedik" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: "Enerji alanında 2002 yılından bu yana Türkiye'yi AK Parti döneminde 3 kat büyüttük" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yanı...

05.01.2025 00:27
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "Mazlumları, Sedneya Hapishanesi'nin ölüm çukurlarına terk etmedik"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: "Enerji alanında 2002 yılından bu yana Türkiye'yi AK Parti döneminde 3 kat büyüttük"

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yanı başımızda komşumuz Suriye'de 60 seneden fazla süren zulüm, dikta rejimi nihayet son buldu. Şimdi yıllar boyunca umudunu, ümidini, geleceğini, Türkiye'nin kaderine, ay yıldızlı bayrağın esintisine bağlamış Suriyeli kardeşlerimiz artık kendi topraklarında, kendi vatanlarında hür ve özgür olacaklar. Biz 'Birileri ne diyor?' diye bakmadık. Mazlumları, Sedneya Hapishanesi'nin ölüm çukurlarına terk etmedik" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çamlıca Camii'nde bulunan 1071 Kongre Merkezi'nde, AK Parti Üsküdar 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Bakan Kacır, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha yapacak çok işimiz var. Her alanda iftihar tablolarımız var. Biz 60 yıllık 'Devrim' otomobili hayalini 'devrin otomobili' TOGG ile gerçeğe dönüştüren hareketiz. Biz Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş'un akamete uğratılmış başarı hikayelerini Türk milletinin öz evlatlarıyla, Türk gençleriyle birlikte Akıncı'yla, Bayraktar'la Aksungur'la, HÜRJET'le, KAAN'la, Kızılelma'yla imzamızı gökyüzüne atan hareketiz. Biz tam bağımsız Türkiye'nin yolcularıyız. Biz 'Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir.' diyen liderin yol arkadaşlarıyız.

İşte yanı başımızda komşumuz Suriye'de 60 seneden fazla süren zulüm, dikta rejimi nihayet son buldu. Şimdi yıllar boyunca umudunu, ümidini, geleceğini, Türkiye'nin kaderine, ay yıldızlı bayrağın esintisine bağlamış Suriyeli kardeşlerimiz artık kendi topraklarında, kendi vatanlarında hür ve özgür olacaklar. Biz 'Birileri ne diyor?' diye bakmadık. Mazlumları, Sedneya Hapishanesi'nin ölüm çukurlarına terk etmedik. Bütün bunlar tarihe 'Türkiye Yüzyılı' olarak kaydedilen, Cumhurbaşkanımızın Türk siyasetinde de asırlar boyunca anılacak erdemli liderliğinin göstergeleridir" dedi.

"2018'de yeni hükümet sisteminin ilk seçiminde yüzde 52 ile Türk milleti yeniden 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi. Bu defa 6'sı bir araya geldi" diyen Bakan Kacır, "Aynı masada oturdular, kalktılar. Haftalarca, aylarca çalmadıkları saz, söylemedikleri söz kalmadı. Milletimiz hepsini değerlendirdi. Herkesi teraziye çıkardı. Dedi ki, 'Ben evlatlarımın kaderini, sizin basiretsizliğinize, sizin beceriksizliğinize, sizin acemiliğinize terk edemem. Güven ve istikrar içinde yola devam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.' dedi. 2028'de yeniden aynı zaferi elde edeceğiz. 2029'da İstanbul'da ve Üsküdar'da bu parantezi kapatacak, yeniden AK Parti bayrağını dalgalandıracağız ama hedefimiz çok daha ileride. 2053'e, 2071'e inşallah hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da, "Enerji alanında 2002 yılından bu yana Türkiye'yi AK Parti döneminde 3 kat büyüttük. Büyük yatırımlar yaptık. Enerjide yaklaşık 100 milyar dolarlık sadece üretime AK Parti yatırım yaptı. Türkiye'yi enerjide bağımsız bir ülke yapana kadar bu yolda çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti'nin iktidarında hedef tam bağımsız Türkiye. Türkiye bugün günlük 1 milyon varil petrole ihtiyaç duyuyor. Biz sadece 5 ilde olan doğal gazı 81 ile götüreceğiz ve 22 yılda çok şükür nüfusumuzun yüzde 85'ine doğal gazı getirir hale geldik. Ancak bu doğal gazı ithal ederek vatandaşımıza sunuyoruz. Dolayısıyla 2016'dan başlayarak yeni arama vizyonu ortaya koyduk. Türkiye artık kendi sondaj gemileriyle petrolünü doğal gazını arar hale geldi. Biz 2020 yılında Türkiye Cumhuriyet tarihini en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de yaptık. Biz o gazı rekor sürede çıkardık ve şu anda evlerimizde iş yerlerimizde kullanır hale getirdik. Biz şu anda Karadeniz sahasından günde 7 milyon metreküp doğal gaz üretiyoruz" dedi.

Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir ile parti üyeleri, delegeler ve davetliler katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: 'Mazlumları, Sedneya Hapishanesi'nin ölüm çukurlarına terk etmedik' - Son Dakika

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