Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Rize'de AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Rize\'de AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu Açıklaması
15.08.2025 22:15
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Rize'nin stratejik ürünü olarak gördükleri çay ile yüksek turizm potansiyelini birleştiren bir yatırımı Rize'de hayata geçirmek istediklerini belirtti.

AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, Rize için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kacır, kentte sanayi sitesi dönüşümünün en önemli gündemleri olduğunu dile getirerek, "Belediye başkanımızla, Valimizle de bu konuyu tekrar istişare edeceğim. Bir an evvel bu dönüşümü inşallah hayata geçirmek istiyoruz." dedi.

Kentin potansiyelinin her geçen yıl arttığına işaret eden Kacır, "Rize limanıyla, kara yolu bağlantılarıyla artık çok önemli bir lojistik üs haline geldi. Bu lojistik avantajı üretimle ne kadar perçinlersek, katma değerli üretime Rize'yi ne kadar taşıyabilirsek, biz kendimizi o kadar başarılı addedeceğiz. Bunun için gayret gösteriyoruz, gayret göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Butik Çay Turizm Kompleksi kurulmasını arzu ediyoruz"

Kacır, şehirde yapılacak yatırımlara ilişkin ileri düzeyde destekler sunacaklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Butik Çay Turizm Kompleksi kurulmasını arzu ediyoruz. Rize'de özel sektör eliyle. Biliyorsunuz Rize, ülkemiz çay üretiminin yüzde 70'ini tek başına karşılayan çayın başkenti. Daha önce burada çok güzel bir çay çarşısını da hep beraber inşa etmiştik. Şimdi önümüzdeki dönemde özellikle Rize'nin stratejik ürünü olarak gördüğümüz çay ile yüksek turizm potansiyelini birleştiren bir yatırımı inşallah Rize'de hayata geçirmek istiyoruz."

Çay atıklarından aktif karbon üretimine ilişkin bir yatırımı da kentte hayata geçirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Her yıl 15 ila 25 bin ton çay atığı çevresel riskler de oluşturuyor halihazırda. Bu çay atıklarının değerlendirilmesi ve bunlardan aktif karbon üretimine yönelik bir projenin gerçekleşmesi yine Rize'de önümüzdeki dönemde önceliğimiz olacak. Kent yılda 1,5 milyona yakın turist ağırlıyor. Arzu ediyoruz ki doğa temelli bir turizm merkezi yatırımı Rize'de hayata geçsin. Bu yatırıma da yine ayrıcalıklı teşvikler sunacağız ve Rize'nin savunma sanayisinde de artık daha fazla rol üstlenmesini istiyoruz. Burada silah ve silah parçaları üretimine ilişkin en az bir yatırımı da hayata geçirmek istiyoruz."

"Üst limitimiz her bir proje için 240 milyon liraya kadar olacak"

Bu yatırımlara ilişkin verilecek finansman desteklerine değinen Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kredi ile gerçekleşirse 17,5 puan kredi faiz ya da kar payını biz üstleneceğiz ya da öz kaynakla gerçekleşiyorsa da makine teçhizat yatırımının yüzde 15'i kadar hibe vereceğiz. Burada üst limitimiz her bir proje için 240 milyon liraya kadar olacak. Bizim vereceğimiz finansman desteğinin üst limiti. Yine Rize'deki bu başlıklardaki yatırımlara yüzde 50 yatırıma katkı oranı sunacağız. Yani gerçekleşen yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi sağlayacağız. Yine bu yatırımlar için sigorta primi işveren payını 8 yıl boyunca bakanlık olarak biz üstleneceğiz."

Sağlanacak teşviklerin belirlenen yatırımların hayata geçirilmesini hızlandıracağına inandığını aktaran Kacır, "İnşallah bu yıl şimdi çağrı dönemindeyiz. Valiliğimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız hızla bu başlıklarda birkaç yatırımı Rize'ye kazandıralım. Her yıl ocak ayında bu listeleri güncelleyeceğiz ve yeni yatırımları da Rize'nin ekonomik potansiyelini harekete geçirmeye dönük yeni projeleri de yine önümüzdeki dönemde yerel kalkınma hamlesiyle inşallah bu güzel şehre kazandıracağız." diye konuştu.

Bakan Kacır, Rize'nin Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kazandırdığını ifade ederek, "Bizler de inşallah Rize'ye hep birlikte nice eserler, nice projeler kazandıracağız." dedi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu ve AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer ile Rize Belediyesi'ni ziyaret eden Kacır, Belediye Başkanı Rahmi Metin'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Metin, ziyaretten dolayı Kacır'a Çaykur Rizespor forması hediye etti.

Kaynak: AA

