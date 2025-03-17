Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Sultangazi\'deki Ramazan Etkinlik Çadırı\'nı Ziyaret Etti

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Çadırı, bu kez Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı ağırladı. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Bakan Kacır'a alanı gezdirirken ilçe sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Sultangazi Belediyesi Ramazan Etkinlik Çadırı, sürpriz bir ismi ağırladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, alanı ziyaret ederek Sultangazili vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kacır'a alanı gezdiren Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, vatandaşlarla bol bol sohbet etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Bakır Kacır, fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

Bakan Kacır alanı gezdi

Sultangazi Belediyesi Bilim Merkezi'nin standını da ziyaret eden Bakan Kacır, öğretmenlerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı, çocukların yaptığı küçük deneylere de eşlik etti. Kacır, etkinlik alanındaki stantları tek tek gezerek, yöresel kültürlerin tanıtıldığı alanlarda vatandaşlarla sohbet etti, dernek temsilcilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Ramazan'da böyle etkinliklerin olması çok kıymetli"

Bakan Kacır, "Birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan'da böyle etkinliklerin olması çok kıymetli. Belediye Başkanımıza böylesine güzel bir atmosferi ilçe sakinlerine sundukları için teşekkür ediyorum" dedi.

"Aile sıcaklığında Ramazan geçiriyoruz"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise, "Ramazan'ın başından bu yana etkinlik çadırımızda komşularımızla bir araya geliyor, Ramazan'ın tüm güzel duygularını birlikte paylaşıyoruz. Sevilen isimleri komşularımızla buluşturarak aile sıcaklığında bir Ramazan geçiriyoruz. Bu kez çadırımızda Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Bakanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL