Sanayi ve Teknoloji Bakanı Samsun\'u Türk sanayisinin hızla gelişen şehirlerinden biri olarak değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Samsun sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile Türk sanayisinin en hızlı gelişen şehirlerinden biri olmaya aday" dedi.
Bakan Kacır, Samsun ziyareti ilk olarak Samsun Üniversitesi'nde düzenlenen öğrenci buluşması ile başladı. Akabinde Samsun Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Kacır, Valilik Anı Defteri'ni imzaladı. Buradan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne(SBB) geçen Bakan Kacır, SBB projelerini inceledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ziyaret sırasında kentte gerçekleştirilen çalışmalarla ve hayata geçirilen projelerle ilgili Bakan Kacır'a bilgi verdi.
" Türkiye'ye öncü uygulamalar oldu"
SBB ziyaretinde konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Samsun'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Tabii, Samsun'a tek başıma gelmedim. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile birlikte geldim. Samsun Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde gençlerimizle ilk astronotumuz buluşturuyoruz. Samsun'un bizim hafızamızda, hatıramızda 2022 TEKNOFEST ile birlikte ayrı bir yeri var. Gerçekten Samsun TEKNOFEST ile birlikte milli teknoloji hamlesi heyecanını, teknoloji girişimciliği ve inovasyon rüzgarını farklı bir şekilde yakaladı. İnşallah önümüzdeki dönemde bu işleri çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Samsun sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile Türk sanayisinin en hızlı gelişen şehirlerinden biri olmaya aday. Bugüne dek kurduğumuz organize sanayi bölgeleri(OSB), son dönemde ilave ettiğimiz Yeni OSB Samsun sanayinin çevre dostu ve planlı bir şekilde büyümesine hizmet edecek. Samsun sanayisi inşallah daha fazla AR-GE yapacak, TÜBİTAK projeleriyle, AR-GE merkezleriyle, tasarım merkezleriyle daha katma değerli üretim yapacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin son dönemde gerçekleştirdiği akıllı şehir projeleri, elektrikli otobüslerin yaygınlaştırılması gerçekten Türkiye'ye öncü uygulamalar oldu. Bütün bu uygulamalar nitelikli insan kaynağının önünü açacak. Beşeri sermayenin Samsun'da kalmasını, nitelikli insan kaynağının Samsun'a gelmesini sağlayacak. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu yolculukta her daim Samsun ve Samsunluların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demir, "2022 yılında TEKNOFEST Karadeniz'e ev sahipliği yapan Samsun artık bu alanda bir misyon üstlenmiş bir şehirdir. Şehrimizde TEKNOFEST'in kalıcı izi niteliğinde birçok yatırımı çocuklarımız ve gençlerimiz için hayata geçirdik. Bölgenin merkezi ve en büyük kenti olan Samsun, Türkiye'nin hem kuruluşunda olduğu gibi istikbalinde de çok büyük öneme sahip bir şehirdir. Sayın Bakanımızı şehrimizde ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.
Bakan Kacır ise başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Demir'i tebrik etti. Hediye takdiminin ardından ziyaret sona erdi. Bakan Kacır'ın ziyaret programına Samsun Valisi Orhan Tavlı ve protokol üyeleri katıldı. - SAMSUN
Son Dakika › Politika › Sanayi ve Teknoloji Bakanı Samsun'u Türk sanayisinin hızla gelişen şehirlerinden biri olarak değerlendirdi - Son Dakika
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