Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü: "Milletin iradesi sandıklara yansıyacak"
İSTANBUL - Sancaktepe'de bulunan Şakir Demir İlkokulu'nda oyunu kullanan Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, oy verme işleminin ardından açıklamada bulundu. Başkan Döğücü, "Milletin iradesi inşallah sandıklara yansıyacak. Biz umutluyuz, yaptığımız hizmetlerin karşılığını alacağımıza inanıyoruz" dedi.
Türkiye'nin 81 ilinde seçmenler Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanmak için sandığa gitti. Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü de Sancaktepe'de bulunan Şakir Demir İlkokulu'nda oyunu kullandı. Başkan Döğücü oy kullanma işleminin ardından basına açıklamada bulundu.
"Türkiye'nin geleceği için güzel sonuçların çıkmasını ümit ediyoruz"
Başkan Döğücü, "31 Mart yerel seçimlerini yaşıyoruz. Sancaktepe'de de yoğun bir katılım var. Gördüğünüz gibi okullarımızda demokrasi şenliği yaşanıyor. Herkes geliyor oyunu kullanıyor. Milletin iradesi inşallah sandıklara yansıyacak. Biz umutluyuz, yaptığımız hizmetlerin karşılığını alacağımıza inanıyoruz. Oyumuzu kullandık. Her vatandaşımız da bizim gibi oylarını kullanıp vatandaşlık vazifelerini yerine getirdiler. Ülkemiz için, ilçemiz için hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'nin geleceği için güzel sonuçların çıkmasını ümit ediyoruz" dedi.
(HA-CGK- GÇ-
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, seçim güvenliği önlemleri kapsamında polis ekipleri bazı güzergahlarda trafiği sivil araçlara kapattı. Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye İlçe Binası ve İYİ Parti Fethiye İlçe Binası'na giden yollar, sivil araçlara kapatılarak alternatif güzergahlar önerildi.
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