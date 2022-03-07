SANKON'dan Rusya-Ukrayna'ya masa çağrısı - Son Dakika
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SANKON'dan Rusya-Ukrayna'ya masa çağrısı

07.03.2022 15:27
SANKON'dan Rusya-Ukrayna'ya masa çağrısı

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) genel merkezinden Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklama geldi.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) genel merkezinden Rusya- Ukrayna Savaşı'na dair açıklama geldi.

Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşlarından Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) genel merkezinden Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklama geldi. SANKON Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tekinbaş yazılı açıklamada bulundu. Uzlaşmaya yönelik çağrıda bulunan Tekinbaş, "Her iki devletin de Türkiye ile güçlü ticari ilişkileri var. SANKON olarak taraf devletleri Rusya ve Ukrayna'ya savaşmayı bırakarak masaya oturmalarını, diyalog ve diplomasiyle barış müzakerelerine başlamalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Ukrayna, Türkiye, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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