Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen nezaket ziyaretinde Başkan Gülpınar, Şanlıurfa'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, Bahçeli'ye gösterdiği misafirperverlik ve yakın ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, merkezi ve yerel yönetimler arasında güçlü bir diyalogun sürdürülmesi adına Ankara temaslarını sürdürüyor. - ŞANLIURFA
Son Dakika › Politika › Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar, Devlet Bahçeli'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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