Şanlıurfa'da STK'lar Cumhur İttifakı adayını destekliyor - Son Dakika
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Politika

Şanlıurfa'da STK'lar Cumhur İttifakı adayını destekliyor

Şanlıurfa\'da STK\'lar Cumhur İttifakı adayını destekliyor

Şanlıurfa'da birçok sivil toplum kuruluşu, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Zeynel Abidin Beyazgül'ü destekleme kararı aldı. Birlik Vakfı Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Halil Kızılelma, yerel seçimlerin şehirler için hayati önem taşıdığını belirterek, Beyazgül'e destek veren STK'ların listesini açıkladı.

27.03.2024 12:02  Güncelleme: 12:38
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Şanlıurfa'da bir çok STK yerel seçimlerde Cumhur İttifakının adayı Zeynel Abidin Beyazgül'ü destekleme kararı aldı.

STK platformu adına açıklamada yapan Birlik Vakfı Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Halil Kızılelma, genel seçimlerin, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası ilişkilerini belirleyen ekonomik siyasi, sosyal ve kültürel alanlarında, genel yaşam standartlarını daha üst seviyeye çıkarma politikalarını oluşturan kararların alınmasını belirleyen seçmen tercihlerinden oluştuğunu söyledi.

Türk halkının çeşitli dönemlerde bu politikaların belirlenmesi yönünde özgür iradesini ortaya koyarak genel siyasi tercihlerinde bulunduğunu hatırlatan Kızılelma, "En son 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde de Cumhurbaşkanlığı sistemine dayalı olarak oy kullanmış olup, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 yılına kadar yerli ve milli politikalar uygulanması hususunda güvenoyu vererek iradesini tecelli ettirmiştir" dedi.

Kızılelma, yerel seçimlerin yaşanılan şehirler açısından hayati önem taşıdığını belirterek, sivil toplum kuruluşları olarak yerel yönetimlerin seçiminde, doğru tercihlerle yönetilmesi hususunda görüşlerini kamuoyuyla paylaşma ihtiyacı duyduklarını dile getirdi. Bugüne kadar yapılan hizmetleri teminat olarak gördüklerini ve bundan sonra yapılacaklarının da bu yönde olacağına inandıklarını vurgulayan Kızılelma, "Bizlerin adresi bellidir. Daha yaşanabilir, refahı yüksek şehirler için, ecdadımızın bakiyesini artırarak geliştirecek bir yapıya kavuşmak için destekleyeceklerimiz net bir şekilde ortadadır. İrademizi ortaya koyacağımız yegane mecra, ülkemizi asli unsurlarının ve misyonunun doğrultusuna çeviren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki hareket merkezidir. Sonuç olarak Şanlıurfa'mızda bu hareketin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül'e temsiliyetinde, diğer ilçe belediyelerindeki Cumhur İttifakı başkan adaylarını 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde büyük hedeflere ulaşma yolunda ve de ecdat emaneti peygamberler şehri Şanlıurfa'ya 'Vefa yakışır' düsturuyla tüm gücüyle desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz" diye konuştu. Açıklamanın sonunda listeyi de açıklayan Kızılelma, Beyazgül'e destek veren STK'ların "Birlik Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı, Müsiad Şanlıurfa Şubesi, Ensar Vakfı Şanlıurfa Şubesi, İlim Yayma Cemiyeti, Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Milli Türk Talebe Birliği, Genç Birlik Vakfı, Eyyübiye İmam Hatip Mezunları Derneği, Askon Şanlıurfa Şubesi, Hak-İş, Hizmet İş Sendikası Şanlıurfa Şubesi, Türkiye Yazarlar Birliği, Önder Şanlıurfa Şubesi, Kadem Şanlıurfa Şubesi, Asriad Şanlıurfa Şubesi, Haliliye Kültür ve İlim Vakfı, Cihannüma Şanlıurfa Şubesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şanlıurfa Şubesi, Akademik Birlik Derneği" olduğunu belirtti.

Açıklamanın ardından kamuoyuna yönelik bir de bildiri yayımlandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Zeynel Abidin Beyazgül, Kızılelma, Şanlıurfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şanlıurfa'da STK'lar Cumhur İttifakı adayını destekliyor - Son Dakika

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