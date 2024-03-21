Gelecek Partisi, Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül'ü destekleme kararı aldı - Son Dakika
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Politika

Gelecek Partisi, Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül'ü destekleme kararı aldı

Gelecek Partisi, Şanlıurfa\'da Zeynel Abidin Beyazgül\'ü destekleme kararı aldı

Şanlıurfa'daki yerel seçimlerde Gelecek Partisi Belediye Başkan adayı Ferit Çevik, seçim yarışından çekildi. Gelecek Partisi, Ak Parti'nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül'ü destekleyeceğini açıkladı.

21.03.2024 15:13  Güncelleme: 15:38
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Seçim sürecinde Şanlıurfa'da kıyasıya yarış sürerken şaşırtan bir hamle geldi. Gelecek Partisi Belediye Başkan adayı Ferit Çevik başkanlık yarışından çekildi. Gelecek Partisi Şanlıurfa yönetimi, seçimlerde Ak Parti'nin adayı olan Zeynel Abidin Beyazgül'ü destekleyeceklerini ilan etti. Gelecek Partisi'nin kararının kentteki dengeleri nasıl etkileyeceği merak konusu.

ŞANLIURFA'DA SEÇİM YARIŞI İLK DEFA KIYASIYA GEÇİYOR

Yerel seçim sonuçlarının en çok merak edildiği kentlerden birisi de Şanlıurfa. Bir yanda AK Parti'nin yeniden aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bir yanda AK Parti'den 4 dönem milletvekili seçilmiş ve istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nden aday olan, Kasım Gülpınar ve diğer yanda DEM Parti'nin eşbaşkan adayları Gülşen Özer ve Celalettin Erkmen bulunuyor.

Geniş kitlelere hitap eden adaylardan hangisinin seçimleri kazanacağı merak edilirken, Gelecek Partisi Belediye Başkan adayı Ferit Çevik adaylıktan çekildi. Gelecek Partisi Şanlıurfa yönetimi, Ak Parti'nin adayı olan Zeynel Abidin Beyazgül'ü destekleyeceklerini açıkladı.

"YAPTIĞIMIZ İSTİŞARELER SONRASI DESTEK KARARI ALDIK"

Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Hidayet Baysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelecek Partisi Şanlıurfa teşkilatı olarak yaptığımız iştişareler sonunda Şanlıurfa'da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Zeynel Abidin Beyazgül'e destek vereceğiz" dedi.

Şanlıurfa'da Gelecek Partisi Belediye Başkan adayı, AK Parti lehine seçim yarışından çekildi

AK PARTİLİ BAŞKAN ADAYINDAN 'TEŞEKKÜR' MESAJI

AK Partili Belediye Başkan adayı Beyazgül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Hidayet Baysal ve yönetimine, yerel yönetimler seçimlerinde AK Kadrolara verecekleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da Gelecek Partisi Belediye Başkan adayı, AK Parti lehine seçim yarışından çekildi

YENİDEN REFAH PARTİSİ ŞANLIURFA'DA YÜKSELİŞTE

Yeniden Refah Partisi'nin adayı olan Kasım Gülpınar, AK Parti'de dört dönem milletvekilliği, partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği ve Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak görev yapmış bir isim olarak göze çarpıyor. Gülpınar'ın büyük halk desteği aldığı görülürken bu durum kentte dengelerin değişebileceği yorumlarına neden oluyor. Gülpınar'ın, AK Parti'den aday gösterilmeyi beklediği ve partinin yeniden mevcut başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ü aday gösterme kararı üzerine istifa ettiği iddia edilmişti

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Son Dakika Politika Gelecek Partisi, Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül'ü destekleme kararı aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gelecek Partisi, Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül'ü destekleme kararı aldı - Son Dakika
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