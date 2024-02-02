Şanlıurfa\'da hastanelerdeki yoğunluk çözüm bekliyor

Politika

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Şanlıurfa'da salgın nedeniyle hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması için çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Şenyaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'da salgın hastalık nedeniyle hastanelerin yoğun bakımlarının yüzde 100 oranında dolu olduğunu; acil servislere de günlük 5 bin başvuru yapıldığını belirtti.

Sağlık çalışanlarının zor şartlar altında görev yaptığını ifade eden Şenyaşar, "İnsanlar hastanelerde tedavi olmak için sıra beklerken oturacak yer bulamadıkları için yerlerde oturuyor. Salgın hastalık nedeniyle hastaneye başvuran insanlar, bu kalabalık içerisinde nasıl tedavi olacak, nasıl iyileşecekler? Şanlıurfa'da sağlık sistemi alarm veriyor. Sağlık Bakanlığı bir an önce buna çözüm bulmalı." diye konuştu.

Şenyaşar, bazı ilçelerde de yollar bakımsız olduğu için vatandaşların büyük sıkıntı yaşadığını kaydetti.