31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Şanlıurfa'da oy sayım işlemleri başladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre Şanlıurfa'da sabah saat 07.00 itibari ile oy kullanma işlemi başladı ve oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlandı. Oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından görevliler tarafından sayım işlemleri başladı. Sayım işlemleri devam ediyor. - ŞANLIURFA
Son Dakika › Politika › Şanlıurfa'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi Oy Sayım İşlemleri Başladı - Son Dakika
Edirne'de yaşayan 90 yaşındaki Bedriye Altun, sağlık ekipleri tarafından ambulansla alınarak oy kullanacağı okula getirildi. Sedye ile oy kullanma hakkını kullanan Altun, herkesin oy kullanması gerektiğini belirtti. Vatandaşlık görevini yerine getiren Altun, oyunu kullandıktan sonra tekrar evine götürüldü.
Kırıkkale'de oy kullanma işlemi sona erdi ve sandıklar kapatıldı. Şimdi ise sandıklardaki oy pusulalarının sayımı başladı.
Ankara'da 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında oylarını kullanan vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkarmak için parklara gitti. Ankaralılar, oylarını kullandıktan sonra Seğmenler Parkı'nda buluşarak baharın keyfini çıkardı. Vatandaşlar, umutlu bir şekilde daha güzel günlerin gelmesini umut etti.
Çorum'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işlemi sona erdi ve sandıklar açıldı. Oy sayım işlemi başladı.
Elazığ'da oy kullanma işlemleri sona erdi ve oylar sayılmaya başlandı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Elazığ'da da oy kullanma işlemleri sabah 07.00 itibariyle başladı. Toplamda 21 adayın yarıştığı seçimde, kent genelinde 356 bin 137 seçmen için bin 118 sandık kuruldu. Oy sayım işlemi devam ediyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan olayda, komşusu Bayram Şimşek'i öldüren katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, ev satışı nedeniyle çıkan husumet sonucu meydana geldi.
Zonguldak'ta saat 17.00 itibariyle oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından başlayan oy sayımı devam ediyor. Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi'nde seçimin tamamlanmasıyla birlikte 1175 nolu sandık açılarak önce zarfların sayımı gerçekleştirildi. Ardından oy sayımına geçildi.
YSK Başkanı Ahmet Yener, saat 17.00'de tüm oy sayım işlemleriyle ilgili genel bilgi vereceklerini ve daha sonra yayın yasaklarının kaldırılacağı saat hakkında karar vereceklerini açıkladı. YSK, saat 21'de ilan edilen yayın yasaklarının kaldırıldığı saati ilan etmeden seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapmama ricasında bulundu.
Adana'nın Kozan ilçesinde saat 17.00 itibari ile sandıklar kapanırken oy sayımı başladı. Kozan'da 99 bin 088 seçmen bugün yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitti. İlçede Kozan Belediye Başkanlığı için 16 aday yarıştı.
Manisa'da saat 17.00 itibariyle mahalli idareler seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi. Oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte sandıklarda oy sayımına başlandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarının duyurulmaya başlanması öncesi son hazırlıklarını tamamladı. İl başkanlığı binası önünde platform kuruldu ve güvenlik önlemleri alındı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarını buradan takip edecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?