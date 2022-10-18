Şanlıurfa haber | ŞANLIURFA - Bakanlar Nebati ve Kurum, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika
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Şanlıurfa haber | ŞANLIURFA - Bakanlar Nebati ve Kurum, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti

18.10.2022 13:44

Şanlıurfa haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Bakanlar Nebati ve Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldikleri kentte Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Vali Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından Valilik önünde karşılanan Bakanlar Nebati ve Kurum, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Bakanlar Nebati ve Kurum bir süre Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile makamında görüştükten sonra burada, Şanlıurfa Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantı, basına kapalı sürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Şanlıurfa haber | ŞANLIURFA - Bakanlar Nebati ve Kurum, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika

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