Şanlıurfa Hilvan\'da YSK kararıyla yenilenen yerel seçimlerde oy sayımı başladı

Politika

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin yenilenmesine karar verilen Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sayım başladı.

YSK tarafından 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin yenilenmesine karar verilen Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Biri seyyar olmak üzere 125 sandıkta oy kullanıldı. Toplam 27 bin 686 seçmenin olduğu ilçede iki mahallede muhtarlık seçimleri de yenilendi. Saatler 17.00'ı gösterdikten sonra oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıktaki zarfları açan görevliler, oy sayımına başladı. - ŞANLIURFA