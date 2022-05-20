Şanlıurfa'ya atanan Vali Ayhan göreve başladı - Son Dakika
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Şanlıurfa'ya atanan Vali Ayhan göreve başladı

20.05.2022 12:44

Şanlıurfa'ya atanan Vali Ayhan göreve başladı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Şanlıurfa'ya atanan Vali Salih Ayhan, bugün görevine başladı.

Şanlıurfa'ya atanan Vali Ayhan göreve başladı

ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Şanlıurfa'ya atanan Vali Salih Ayhan, bugün görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şanlıurfa Valiliğine atanan Vali Ayhan bugün görevine başladı. Valilik binası önünde il ve ilçe belediye başkanları ile vali yardımcıları, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı ile il protokolü tarafından karşılanan Vali Ayhan, tören mangasını selamladı. Peygamberler şehri Şanlıurfa'ya vali olarak atanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Vali Ayhan, "Peygamberler şehri Şanlıurfa'ya, tarihiyle, ekonomisiyle, turizmiyle büyük bir potansiyele sahip bu güzel şehre hizmet edeceğim için çok büyük bir onur duyduğumu belirtmek istiyorum" dedi.

"Aşk ile şevk ile hizmet edeceğiz"

Makamında basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Vali Ayhan, "Ülkemizin en güzel illerinden birinde göreve başlamak her faniye nasip olmaz, hele hele bir valilik makamına hiç nasip olmaz ama rabbime hamdolsun ki bizlere böyle güzel bir makamı nasip eyledi. Rabbim bunun hakkını verebilmeyi nasip etsin. Sultan şehirden geldik. Sultan şehrinde olan hemşerilerimize bize olan desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi peygamberler şehrindeyiz. Hep birlikte aşk ile şevk ile yılmadan, yıkılmadan, yılgınlık göstermeden hizmet edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Daha önce görev yapmış valilere de teşekkür eden Vali Ayhan, "Kadim şehir Şanlıurfa'ya hizmet eden başta benden önceki meslek büyüğüm Abdullah Erin ve diğer görev almış mülki amirlere teşekkür ederim. İnşallah milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, vali yardımcılarımız ve kurum müdürlerimizle birlikte ortak akıl ve istişare ile kentin kalkınabilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Spora düşkün, sporu seven, sporcu biri olduğunu belirten Vali Ayhan, sporun tüm dalları ile haşır neşir olduğunu kaydederek, "Futbola özel bir ilgim var. Futbol bir şehrin heyecanını, duygularını amasız lakinsiz birleştiren bir enstrümandır. Şehrin vitrini ve vizyonudur. Bu kadim şehre, peygamberler şehrine hizmet etme şerefini bizlere nasip eden rabbime sonsuz hamd ediyorum" diye konuştu.

Şanlıurfa'ya atanan Vali Ayhan göreve başladı
Şanlıurfa'ya atanan Vali Ayhan göreve başladı
Şanlıurfa'ya atanan Vali Ayhan göreve başladı
Şanlıurfa'ya atanan Vali Ayhan göreve başladı
Şanlıurfa'ya atanan Vali Ayhan göreve başladı
Şanlıurfa'ya atanan Vali Ayhan göreve başladı
Şanlıurfa'ya atanan Vali Ayhan göreve başladı

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Kaynak: İHA

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