MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığının 15. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Sezer Sargıl güven tazeledi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, tek aday olan Sargıl delegelerin oylarıyla yeniden başkanlığa getirildi.

Kongrede konuşan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP'nin kimseyi ötekileştirmeden vatanını ve milletini seven herkesi kucaklayan bir anlayışla yoluna devam edeceğini vurguladı. Erbaş, teşkilatın birliğini bozmak isteyenlere karşı uyanık olunması gerektiğini belirtti.

MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan da Devlet Bahçeli'nin izinde MHP sancağını Bilecik'in her noktasında dalgalandırmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Yeniden başkanlığa seçilen Sezer Sargıl ise teşkilat iradesini yenilediklerini belirterek, "Görevler ve isimler değişir ama davamız, liderimize bağlılığımız ve teşkilatımıza sadakatimiz değişmez." dedi.

Kongreye belediye başkanları, parti yöneticileri, il genel ve belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.