Sarı Serum Krizi

Politika

Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, "Sarı serum olayı Türkiye'nin artık bir faciası. Sağlık personeli olmayan insanlar bile her yerde uygulamaya başladı." ifadelerini kullandı.

Karatutlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da bir özel hastanede ameliyat masasında yatan hastayla "stent fiyatı pazarlığı yapıldığını" söyledi.

Bu pazarlığın yıllardır yapıldığını öne süren Karatutlu, "Sağlık Bakanlığı bunun yıllardır yapıldığını bilmiyor mu? Özel hastanelerde materyal alımlarında, pazarlıkların olduğunu biliyor. Bildiği halde bilmezlik havasına giriyor." sözlerini sarf etti.

"Sarı serum" uygulanmasına ilişkin Karatutlu, "Sarı serum olayı Türkiye'nin artık bir faciası. Sağlık personeli olmayan insanlar bile her yerde uygulamaya başladı. Ölüm vakalarını gördük. Sağlık Bakanlığı bunlar için denetim yapıyor mu?" ifadesini kullandı.