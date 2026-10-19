Sarıgöl'de 35 muhtar Muhtarlar Günü'nde tören ve kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika
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Sarıgöl'de 35 muhtar Muhtarlar Günü'nde tören ve kahvaltıda bir araya geldi

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Sarıgöl\'de 35 muhtar Muhtarlar Günü\'nde tören ve kahvaltıda bir araya geldi
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Sarıgöl'de 19 Ekim Muhtarlar Günü için Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. İlçede görev yapan 35 muhtarın katıldığı törende Ayşe Yılmaz Gönen çelenk sundu; ardından belediyeye ait sosyal tesiste muhtarlara kahvaltı verildi.

Sarıgöl'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende ilçede görev yapan 35 muhtar bir araya geldi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, kahvaltı buluşmasıyla devam etti.

Sarıgöl'de 19 Ekim Muhtarlar Günü, Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı. İlçede görev yapan 35 muhtarın katıldığı programda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende, Atatürk Anıtı'na kadın muhtar Ayşe Yılmaz Gönen tarafından çelenk sunuldu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından tören sona erdi.

Programın devamında Sarıgöl Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Efe Yıldırım tarafından muhtarlar onuruna belediyeye ait sosyal tesislerde kahvaltı verildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sarıgöl'de 35 muhtar Muhtarlar Günü'nde tören ve kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika
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