Sarıgöl\'de 35 muhtar Muhtarlar Günü\'nde tören ve kahvaltıda bir araya geldi

Sarıgöl'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende ilçede görev yapan 35 muhtar bir araya geldi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, kahvaltı buluşmasıyla devam etti.

Sarıgöl'de 19 Ekim Muhtarlar Günü, Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı. İlçede görev yapan 35 muhtarın katıldığı programda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende, Atatürk Anıtı'na kadın muhtar Ayşe Yılmaz Gönen tarafından çelenk sunuldu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından tören sona erdi.

Programın devamında Sarıgöl Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Efe Yıldırım tarafından muhtarlar onuruna belediyeye ait sosyal tesislerde kahvaltı verildi.