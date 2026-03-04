Sarıgül: CHP İktidarı ile Huzurlu Türkiye - Son Dakika
Sarıgül: CHP İktidarı ile Huzurlu Türkiye

04.03.2026 11:49
Mustafa Sarıgül, CHP iktidarında adalet ve refah vaat etti, parlamenter sisteme geçiş gerektiğini söyledi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "CHP iktidarında varacağımız yer varlığa, berekete, adalete ve huzura kavuşmuş bir Türkiye. İnşallah CHP iktidarı, bütün Türkiye'nin iktidarı olacak." dedi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin zengin bir ülke olduğunu, ancak vatandaşlarının varlık içinde yokluk çektiğini savundu.

Türkiye gibi bir ülkede açlık, yoksulluk ve işsizliğin olmaması gerektiğini kaydeden Sarıgül, CHP iktidar olduğunda ülkeyi düzlüğe çıkaracaklarını ifade etti.

Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürümediğini öne sürerek, "parlamenter sisteme" geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Parlamenter sistemde reçetelere gerek olmadığını ifade eden Sarıgül, şunları kaydetti:

"Öncelikle enflasyonla mücadele etmemiz gerekiyor. Çalışacaklara iş bulmamız gerekiyor. Barınma sorununu çözmemiz gerekiyor. Asgari ücreti arttırmamız, emeklilerimize daha iyi maaş vermemiz gerekiyor. Tarımı özellikle hor görmememiz lazım. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamamız lazım. Köylerimizi yeniden canlandıracağız. Özel sektörün girmediği alanlara devlet yatırımları yapacağız. Kamuda kemerleri sıkacağız, yolsuzlukla, israfla mücadele edeceğiz. Hiç kimse 4-5 yerden maaş almayacak. 85 milyonun hakkını 85 kişiye yedirmeyeceğiz. Devlette liyakate ve adalete büyük önem vereceğiz. CHP iktidarında varacağımız yer varlığa, berekete, adalete ve huzura kavuşmuş bir Türkiye. İnşallah CHP iktidarı, bütün Türkiye'nin iktidarı olacak."

