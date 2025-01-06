Sarıgül, DEM Parti Ziyaretleri Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika
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Politika

Sarıgül, DEM Parti Ziyaretleri Hakkında Bilgi Verdi

CHP'li Mustafa Sarıgül, DEM Parti ziyaretleri ve 2024 hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

06.01.2025 13:17
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, DEM Parti heyetinin siyasi partilere yönelik ziyaretlerine ilişkin, "Zannediyorum, Grup başkanvekillerimizle bu hafta bir görüşme olacak." dedi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni yılın ülkeye sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundu, hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diledi.

Milletvekili olarak 2024 yılındaki çalışmalarını anlatan Sarıgül, geçen yıl TBMM'ye 9 kanun teklifi, 27 soru önergesi sunduğunu; Meclis'te 51 konuşma yaptığını ve 149 basın toplantısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Mustafa Sarıgül, asgari ücretin 30 bin liraya çıkarılmasını, en düşük emekli maaşının 30 bin liradan aşağı olmayacak şekilde artırılmasını, ayrıca memur maaş zammının yeniden değerleme oranında yapılmasını istedi.

"İktidarın, geçen yıl yaptıklarını bu yıl da yapacağının işaretlerini verdiğini" savunan Sarıgül, "Anayasa tartışmalarıyla halkın sorunlarını örtbas etmeye çalışıyorlar. CHP olarak iktidarın bu oyununu inşallah bozacağız. Ülkemizin sorunları ve halkımızın beklentilerine uygun siyaset yapacağız. CHP olarak iş, aş, eşitlik ve adalet siyaseti yapacağız. 85 kişinin hakkını değil, 85 milyon yurttaşımızın hakkını korumaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

CHP'li Sarıgül, bir gazetecinin, DEM Parti heyetinin siyasi partilere yönelik ziyaretlerini anımsatarak, değerlendirmesini sorması üzerine, "Zannediyorum, Grup başkanvekillerimizle bu hafta bir görüşme olacak. Grup başkanvekillerimiz, değerlendirmeyi mutlaka kamuoyuyla ve partimizle yapacak. Bugün MYK'de de bu konuların ele alınacağına inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Sarıgül, DEM Parti Ziyaretleri Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika

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