Sarıgül'den 2025 Bütçesi Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Sarıgül'den 2025 Bütçesi Eleştirisi

Sarıgül\'den 2025 Bütçesi Eleştirisi

CHP'li Mustafa Sarıgül, 2025 bütçesini temel ihtiyaçları karşılamayan adaletsiz bir bütçe olarak nitelendirdi.

20.12.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 2025 yılı bütçesinin barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçları karşılamayan adaletsiz bir bütçe olduğunu savundu.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı bütçesinden emeklilere, esnafa ve çiftçiye pay ayrılmadığını öne sürdü.

Bütçedeki vergi gelirlerinin yüzde 30'unu doğrudan, yüzde 70'ini dolaylı vergilerin oluşturduğunu anlatan Sarıgül, vergilerin dar gelirliye yük olduğunu belirtti.

CHP'li Sarıgül, bütçenin 86 milyonun hayatını etkilediğini söyleyerek, "Bütçede eğitime, sağlığa, sosyal sorunlara yeteri kadar pay ayrılmadığı için bir yandan da suçlar artıyor. Bugün eğer atanmayan öğretmen sayısı arttıysa, on binlerce taşeron işçi kadroya alınmadıysa, nedeni bu adaletsiz bütçelerdir. Bugün eğer işsizlik sorunu çığ gibi büyüdüyse, asgari ücret açlık ücreti olduysa nedeni bu adaletsiz bütçelerdir. 2025 yılı bütçesi, borç bütçesidir, faiz bütçesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mustafa Sarıgül, Milletvekili, Erzincan, Politika, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Sarıgül'den 2025 Bütçesi Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:25 Erdoğan’dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye’yi birlikte inşa edeceğiz Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz
20:08 Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
18:53 Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
18:48 İsrail, Suriye’de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
07:56 ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak
07:42 ’Arka Sıradakiler’in ’İbo’su Fırat Çöloğlu’nun son hali 'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
01:46 Şam’la ilk teması kuran AB’den yeni karar Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar
01:28 Husiler, İsrail’e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 20:49:35. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıgül'den 2025 Bütçesi Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.