Sarıgül'den seçim yenilgisi sonrası Kılıçdaroğlu'na destek: Yazıklar olsun bize

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilk kez ikinci tur deneyimi yaşayan Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçti. Bütün illerde ve yurt dışında oy oranlarını artıran Erdoğan, yarışı rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde tamamlayarak yerel, genel seçimler olmak üzere 17'inci zaferini ilan etti.

"YAZIKLAR OLSUN BİZE"

Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası 14 Mayıs seçimlerinde Erzincan'dan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kılıçdaroğlu'na destek veren Sarıgül, paylaşımında "Sayın Kılıçdaroğlu siz kaybetmediniz. Biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize!" ifadelerine yer verdi.

İşte Sarıgül'ün o paylaşımı;