Atilla Taş, Erdoğan'ın elinden ödül alan Yılmaz Erdoğan'a ağır sözlerle yüklendi: Otlu peynir kokulu abimiz - Son Dakika
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Atilla Taş, Erdoğan'ın elinden ödül alan Yılmaz Erdoğan'a ağır sözlerle yüklendi: Otlu peynir kokulu abimiz

24.12.2022 12:40

Atilla Taş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül alan oyuncu, yönetmen ve yazar Yılmaz Erdoğan'a, "Hep soldan, haklardan dem vursan da düzenin adamı olduğunu da bilirdim hep. Otlu peynir kokulu abimiz" sözleriyle tepki gösterdi. Taş'ın "Peynir kokulu" ifadesi ise sosyal medya kullanıcılarını sinirlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, geçtiğimiz gün büyük bir törenle sahiplerini buldu. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda oyuncu, senarist, yönetmen ve şair Yılmaz Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Bu duruma şarkıcı Atilla Taş sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"OTLU PEYNİR KOKULU ABİMİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül aldığı için Yılmaz Erdoğan'ı eleştiren Taş, "Yılmaz Erdoğan yağlıya tuzluya karışmazdın bilirim. Hep soldan, insandan, haklardan dem vursan da, aslında düzenin adamı olduğunu da bilirdim hep. Bu fotoğrafla anılacaksın bundan sonra. Otlu peynir kokulu abimiz" ifadelerini kullandı.

Atilla Taş'tan Erdoğan'ın elinden ödül alan Yılmaz Erdoğan'a sert sözler: Otlu peynir kokulu abimiz

"PEYNİR" İFADESİ TEPKİ ÇEKTİ

Bu sözler sonrası Taş da eleştirilerin hedefinde yer aldı. Taş'ın Yılmaz Erdoğan için "Otlu peynir kokulu abimiz" ifadelerini kullanması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Atilla Taş'tan Erdoğan'ın elinden ödül alan Yılmaz Erdoğan'a sert sözler: Otlu peynir kokulu abimiz
Atilla Taş'tan Erdoğan'ın elinden ödül alan Yılmaz Erdoğan'a sert sözler: Otlu peynir kokulu abimiz
Atilla Taş'tan Erdoğan'ın elinden ödül alan Yılmaz Erdoğan'a sert sözler: Otlu peynir kokulu abimiz
Atilla Taş'tan Erdoğan'ın elinden ödül alan Yılmaz Erdoğan'a sert sözler: Otlu peynir kokulu abimiz
Atilla Taş'tan Erdoğan'ın elinden ödül alan Yılmaz Erdoğan'a sert sözler: Otlu peynir kokulu abimiz

TEPKİLER SONRASI BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI

Taş ise gelen tepkilere dayanamayarak bir açıklama daha yaptı. O paylaşımında ise şu ifadeler yer aldı: "Bazı kuş beyinliler tweetin altına, yok abartma, yok Cumhurbaşkanı, yok ödül falan diye savunmuş Yılmaz efendiyi. Bak kardeşim bir ülkede yüzbinlerce insan mağdursa ve bir aydın gidip halâ ödül alıyorsa, yapılan her şeyi onaylıyor demektir. Defol şimdi!"

Atilla Taş'tan Erdoğan'ın elinden ödül alan Yılmaz Erdoğan'a sert sözler: Otlu peynir kokulu abimiz
YORUMLAR (3)
  • Ali Kırısak: kimdir bu atilla taş.. ham çökelek diye bir tane şarkı yapıp sanatçıyım diye ortalıkta dolaşıyor, herkese yargı dağıtıyor. tek yaptığı erdoğan düşmanlığını dışa vurup gündeme gelip prim yapmak. ne üretmiş ne yapmış nasıl bir sanatsal katkısı olmuşta bu ülkeye, bilirkişi gibi her söylediğini haber yapıyorsunuz bu adamın. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ahmet Demir: La bu çökelekçide adam oldu başımıza he.Arada bir çıkış yapıyo ki tutarmı tekrar ekranlar diye emme nafile Cevap Yaz 12 5 Yayından Kaldır
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Yılmaz Erdoğan, Magazin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Atilla Taş, Erdoğan'ın elinden ödül alan Yılmaz Erdoğan'a ağır sözlerle yüklendi: Otlu peynir kokulu abimiz - Son Dakika


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