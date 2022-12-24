Atilla Taş, Erdoğan'ın elinden ödül alan Yılmaz Erdoğan'a ağır sözlerle yüklendi: Otlu peynir kokulu abimiz

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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, geçtiğimiz gün büyük bir törenle sahiplerini buldu. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda oyuncu, senarist, yönetmen ve şair Yılmaz Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Bu duruma şarkıcı Atilla Taş sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"OTLU PEYNİR KOKULU ABİMİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül aldığı için Yılmaz Erdoğan'ı eleştiren Taş, "Yılmaz Erdoğan yağlıya tuzluya karışmazdın bilirim. Hep soldan, insandan, haklardan dem vursan da, aslında düzenin adamı olduğunu da bilirdim hep. Bu fotoğrafla anılacaksın bundan sonra. Otlu peynir kokulu abimiz" ifadelerini kullandı.

"PEYNİR" İFADESİ TEPKİ ÇEKTİ

Bu sözler sonrası Taş da eleştirilerin hedefinde yer aldı. Taş'ın Yılmaz Erdoğan için "Otlu peynir kokulu abimiz" ifadelerini kullanması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

TEPKİLER SONRASI BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI

Taş ise gelen tepkilere dayanamayarak bir açıklama daha yaptı. O paylaşımında ise şu ifadeler yer aldı: "Bazı kuş beyinliler tweetin altına, yok abartma, yok Cumhurbaşkanı, yok ödül falan diye savunmuş Yılmaz efendiyi. Bak kardeşim bir ülkede yüzbinlerce insan mağdursa ve bir aydın gidip halâ ödül alıyorsa, yapılan her şeyi onaylıyor demektir. Defol şimdi!"