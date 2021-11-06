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Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi - Son Dakika

Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi

06.11.2021 13:42
Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi

Batman'a toplu açılış töreni için gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak üzere Sason ilçesinden 500 araçlık konvoy oluşturuldu. Konvoya katılan vatandaşlar, haftalardır dört gözle bugünü beklediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'da Batman'da valilik önünde toplu açılış töreninde halka seslenecek. Program öncesi Sason ilçesinde bir araya gelen 500 araçlık konvoy, kent merkezine doğru yola çıktı.

Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola çıktı

"HAFTALARDIR BEKLİYORUZ"

Binlerce kişiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola çıktıklarını belirten Muhsine Bozkurt, "Haftalardır dört gözle Cumhurbaşkanımızı bekliyorduk. Sason halkı olarak yollardayız. Sason'dan binlerce kişi ile birlikte Batman'a Cumhurbaşkanımızı ağırlamaya gidiyoruz" dedi.

Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola çıktı

Yol kenarında oluşturulan 500 araçlı konvoy, Batman'a vararak miting alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklemeye başladı.

Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi

Recep Tayyip Erdoğan, Batman, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi - Son Dakika
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