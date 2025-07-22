Savunma İş Birliği İDEF 2025'te Görüşüldü - Son Dakika
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Politika

Savunma İş Birliği İDEF 2025'te Görüşüldü

Savunma İş Birliği İDEF 2025\'te Görüşüldü
22.07.2025 23:09
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Bakan Güler, Belçika ve Slovenya bakanlarıyla savunma ilişkilerini ele aldı.

İSTANBUL, –MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF 2025 kapsamında İstanbul'a gelen Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken ve Slovenya Savunma Bakanı Borut Sajovic ile bir araya geldi. Görüşmelerde, ülkeler arası askeri ilişkiler ve savunma sanayi iş birlikleri ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın yönetiminde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025 kapsamında yapılan görüşmelerde ülkeler arasındaki iş birlikleri görüşüldü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Öncelikle Belçika Savunma Bakanı Theo Francken'i ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Değerli mevkidaşımla 5 Haziran'da Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından 17'nci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı-IDEF2025 kapsamında İstanbul'da bir kez daha bir araya geldik. NATO müttefiki iki ülke olarak ikili askeri ilişkilerimizin yanı sıra savunma sanayi alanındaki iş birliğimizi daha ileriye taşımak için neler yapılabileceği hususunda görüş alışverişinde bulunduk. Oldukça samimi ve yapıcı bir ortamda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi daha da güçlendirme noktasında mutabık kaldık. İki ülke arasında son dönemde artan temasların ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bir kez daha değerli mevkidaşımı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyor, bu vesileyle Belçika halkına da selamlarımı iletiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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