Savunma Sanayi'nde Yüzde 34 Büyüme

Politika

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "Yılın ilk iki ayındaki teslimat rakamlarında yaklaşık yüzde 34'lük bir büyüme var"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Yılın ilk iki ayındaki teslimat rakamlarına baktım. 650 milyon doları geçmiş durumda. Geçtiğimiz senenin rakamı 484 milyon dolardı. Yaklaşık yüzde 34'lük bir büyüme var" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Stratejik İş Ortaklığı Zirvesi'nde konuştu.

Roketsan'ın öneminden bahseden Görgün, "Savunma sanayinin özellikle tasarımdan seri üretime, Ar-Ge'den inovasyona ve sanayileşmeye yürüttüğü projeler ve programlarla tüm güvenlik birimlerimizin hamdolsun ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak karşılamak için hep beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk Savunma Sanayi bugün dünyadaki savunma sanayi ihracatçıları sıralaması arasında 11. sırada yer alarak yaptığı, geliştirdiği, ürettiği sistemler ve platformlarla, platformlara entegre alt sistemlerle, faydalı yüklerle, mühimmatlarıyla göz dolduruyor. Hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyor hem dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz" dedi.

Bugün gelinen nokta itibarıyla savunma sanayinde faaliyet gösteren şirket sayısının 3 bin 500'ü aştığını, sektörde bin 100'ü aşkın projeyle süreçlere devam ettiklerini aktaran Görgün, "Yaklaşık 100 milyar dolarlık bir proje büyüklüğü hacmiyle çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü ve ordumuzun güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını kısa ve maliyet etkin çözümlerle, dinamik ve çevik bir yaklaşımla karşıladığımızı her vesileyle ifade ediyoruz. Allah'a çok şükür ulaştığımız yerlilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 80'lere ulaştığını da mutlaka hemen hemen her konuşmada ifade ediyoruz. Bu gurur duyduğumuz, gururla ifade ettiğimiz ve daha da ötesine geçeceğimiz bir oran olduğu için hepimizi motive ettiği için bu paylaşımı yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl ürettiğimiz ürünlerimizle, platformlarımızla Allah'a çok şükür 180 ülkeye ihracat gerçekleştirdik" diye konuştu.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Türkiye'nin bugün dünyadaki 185 ülkeye şimdiye kadar ürünleri ile katkı sağladığını, geçtiğimiz sene bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 29'luk bir artışla 7.1 milyar dolara ulaşan bir ihracat rakamına ulaştığını kaydetti.

"Biz, gelişmeyi ürünlerimizin ve platformlarımızın ve uluslararası alanında yapageldiğimiz anlaşmaları ve sözleşmeleri göz önünde bulundurduğumuzda, çok kısa zamanda bunun çok daha ötesine geçebileceğimizi görüyoruz, değerlendiriyoruz" diyen Görgün, "Son iki yılda şirketlerimiz 20 milyar dolarlık uluslararası sözleşme imzaladı. Daha işte yılın ikinci ayı tamamlanıyor. Bu ilk iki ay itibarıyla 1 buçuk milyar doların üzerinde sözleşme şirketlerimiz, uluslararası iş ortaklarımızla, ürünlerimizi tercih eden ülkelerle sözleşmelerini imzaladılar" değerlendirmesini yaptı.

Yılın ilk iki ayındaki teslimat rakamlarının 650 milyon doları geçmiş durumda olduğunu açıklayan Görgün, "Geçtiğimiz senenin rakamı 484 milyon dolardı. İlk iki ay için. 1 Ocak, 28 Şubat, Şubat sonu rakamı 484 milyon dolardı. Bugün 24 Şubat, 1 Ocak, 24 Şubat, 2025 rakamı 650 milyon dolar. Yaklaşık yüzde 34'lük bir büyüme var. Hem imzaladığımız sözleşmeler hem de bu gelişmeleri düşündüğümüzde işte bu sözleşmeleri zamanında teslimatını gerçekleştirebilmek için birlikte sinerjik çalışmamızın önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Geçtiğimiz yıl iki SSİK toplantısı yaptık. İki SSİK toplantısında yaklaşık 90 tane proje imzalandı" dedi.

Geçmişten karar alınan ve imzalama süreçleri devam eden projelerle birlikte geçtiğimiz sene 7 milyar doları aşan sözleşmeyi savunma sanayi başkanlığı olarak şirketlerle imzaladıklarını bildiren Görgün, "Bizim biraz evvelki Roketsan'ımızdaki gelişmeler, büyümeler tüm sektöre aslında projekte edildiğinde bu stratejik iş ortaklığı çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Şirketlerimizden savunma sanayi başkanlığı olarak beklentilerimiz, sanayileşme, yerlileşme ve seri üretim altyapılarını özellikle uluslararası sözleşmelerle birlikte zorunlu kalan bu gelişmeleri stratejik iş ortaklıkları ve tüm tedarikçileriyle birlikte hizalanması gereken konuları mutlaka ve mutlaka karşılıklı beklentileri bu gibi etkinliklerle bir araya getirerek yerine getirilmesinin zorunlu olduğunu değerlendiriyorum. Bu anlamda da bu toplantıyı çok anlamlı buluyorum. Tedarikçilerimiz üretim kapasitemizin temel taşlarından bir tanesidir. 3 bin 500'ü aşkın şirket savunma sanayiinde faaliyet gösteriyor. Bu büyük ekosistemin yükünü sadece ülkede geliştirilen teknolojilerin değil bu teknolojilere temel oluşturan tedarik zincirinin taşıdığını ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.