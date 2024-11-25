Saygılı: "AK Parti İzmir teşkilatları bu davayı büyütecek" - Son Dakika
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Politika

Saygılı: "AK Parti İzmir teşkilatları bu davayı büyütecek"

Saygılı: "AK Parti İzmir teşkilatları bu davayı büyütecek"

AK Parti Güzelbahçe Kongresi'nde konuşan İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "AK Parti İzmir Teşkilatları, Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gereken ne ise yapmaya hazırdır!

25.11.2024 16:05
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AK Parti Güzelbahçe Kongresi'nde konuşan İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "AK Parti İzmir Teşkilatları, Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gereken ne ise yapmaya hazırdır! Ana kadememiz azami derecede gösterdikleri çabayla, kadın kollarımız fedakarlıklarıyla, gençlerimiz yüksek heyecan ve enerjileriyle mahalle teşkilatlarımız var güçleriyle bu davayı büyütecekler" dedi.

AK Parti Güzelbahçe 8. Olağan Kongresi'ne AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı, AK Parti Teşkilat Başkanlığı Afyonkarahisar İl Koordinatörü Bilal Kırkpınar ve teşkilat üyeleri katıldı.

"Nice olmaz, yapılamaz denilenler yapıldı"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yaptığı konuşmada, "Nice olmaz, yapılamaz denilenler yapıldı. Pek çok şeye rağmen. Engeller, iftiralar, sabotajlar, neler neler... Yılmadık yılmayacağız! Neden çünkü biz inanıyoruz! Bu inançla yol yürüyoruz! Bunca havalimanı, köprü, tünel, otoyollar, limanlar, üniversiteler, şehir hastaneleri? Kendi uçağımızı, helikopterimizi, milli muharip uçağımızı, savaş gemilerimizi ve sondaj gemilerimizi öyle yapmadık mı? Kuru bir davaya inanç değil bu. Bu dava yarın kıyametin kopacağını da bilse bugün ellerinde fidanlarla topraklara koşanların davasıdır." dedi.

Güzelbahçe'ye yapılan hizmetlerden de söz eden Başkan Saygılı, "Güzelbahçe'de Atatürk Mahallesi'ndeki futbol sahamız Gençlik Spor Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz bünyesinde yenilenmiş Güzelbahçe Stadyumu'na kavuşmuştur. Güzelbahçe Payamlı İlköğretim Okulu uzun yıllar sonra taşımalı eğitimden ayrılarak eğitim öğretim hayatına geçiş yapmıştır. Çocuklarımız artık Payamlı İlköğretim Okulu'nda ve anasınıfında eğitim görmektedirler. Devlet okullarımızın doğalgaz dönüşüm işlemi tamamlanmış tüm okullarımızda doğalgaz sistemi aktif hale getirilmiştir. Yalı Mahallesi'nde bulunan balıkçı limanı yine hükümetimiz ve devletimiz tarafından Güzelbahçe'mize kazandırılmıştır. Güzelbahçe'mizin yüzde 90'ında doğalgaz altyapısı yapılmış ve hanelerimize doğalgaz ulaştırılmıştır. Çelebi Mahallesi'nde bulunan 1 nolu Aile Sağlık Merkezi'nin olduğu parsele Sağlıklı Hayat Merkezi projemiz onaylanmış olup ihalesi tamamlanmıştır, mart ayında yapımına başlanacaktır. Urla Devlet Hastanesi bünyesinde Güzelbahçe Semt Polikliniği hayata geçirilmiştir. Yelki Mahallemizde bulunan meydanda 3 hekimli Aile Sağlık Merkezi ve 6 ünite ağız diş sağlığı merkezi olacak şekilde planlaması yapılmış onayı beklenmektedir. Tüm projelerin yakından takipçisiyiz. Biz millete hizmet etmeyi nimet biliriz." dedi. Başkan Saygılı sözlerini şu şekilde sürdürdü, "Ben teşkilatıma güveniyorum. Sizlerin gayretine, dürüstlüğüne, çalışkanlığına güveniyorum. Ana kadememiz azami derecede gösterdikleri çabayla Kadın kollarımız fedakarlıklarıyla Gençlerimiz yüksek heyecan ve enerjileriyle Mahalle teşkilatlarımız var güçleriyle bu davayı büyütecekler Öyle ki Güzelbahçe'mizden şerha şerha yayılacak. İzmir'imizin tüm beldelerinde yankı ve yer bulacaktır. Güzelbahçe'de bir bayrak değişimi yaşanacak. Bugüne kadar göstermiş olduğu üstün gayret, çaba ve emeklerinden dolayı İlçe Başkanımız Ali Eşref Demir'e huzurlarınızda şükranlarımızı sunuyorum. Bayrağı devralarak daha yukarılara taşıyacak olan Halil Durankuş'a da muvaffakiyetler diliyorum." dedi.

Konuşmalarından ardından seçime geçildi. Mevcut başkan Ali Eşref Demir'in aday olmadığı kongrede tek aday Halil Durankuş, AK Parti'nin Güzelbahçe'de yeni ilçe başkanı oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Saygılı: 'AK Parti İzmir teşkilatları bu davayı büyütecek' - Son Dakika

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