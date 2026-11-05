Sayıştay, Diyarbakır Sur Belediyesinde 37 satın alma işlemini rapora taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sayıştay, Diyarbakır Sur Belediyesinde 37 satın alma işlemini rapora taşıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Sayıştay'ın 2025 yılı Sur İlçe Belediyesi denetim raporunda 37 satın alma işlemi ve yatırım harcamalarına ilişkin bulgular yer aldı. 26 müdürlüğün yalnızca 2'sinde asaleten müdür bulunurken yatırımlar iki yılda yüzde 92 geriledi.

Sayıştay'ın 2025 yılı Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi denetim raporunda ihale işlemleri, müdürlük görevlendirmeleri ve yatırım harcamalarına ilişkin çeşitli bulgular yer aldı. 26 müdürlüğün yalnızca 2'sinde asaleten atanmış müdür bulunurken, satın alma işlemlerinin parçalara bölündüğü tespit edildi. Yatırımlar iki yılda yüzde 92 geriledi.

Sayıştay, Sur Belediyesinde benzer ihtiyaçların parasal sınırların altında kalacak şekilde parçalara bölünerek, ihale kanununa aykırı şekilde doğrudan temin yöntemiyle karşılandığını tespit etti.

Kilitli parke taşı, çöp poşeti, bilgisayar malzemeleri, araç lastikleri ve inşaat malzemelerinin de bulunduğu 37 satın alma işlemi rapora girdi. Sur Belediyesindeki 26 müdürlüğün yalnızca 2'si asaleten yönetiliyor. 18 müdürlük vekaleten, 6 müdürlük ise tedviren yürütülüyor. Rapora göre belediye başkan yardımcıları da bilgi işlem, mali hizmetler, kültür sanat ve sosyal işler ile gelirler müdürlüklerinde vekaleten görev yapıyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ve 175'inci maddeleri, belirli şartlarda vekalet ücreti ödenmesine imkan tanıyor. Sur Belediyesinin yatırım harcamaları 2023'te 77,2 milyon lira, 2024'te 15,8 milyon lira, 2025'te ise 6,2 milyon lira oldu.

İki yılda nominal olarak yüzde 92 gerileyen yatırımların yanında, 2025 yılı için ayrılan 160,6 milyon liralık yatırım ödeneğinin yalnızca yüzde 3,89'u kullanıldı. Yaklaşık 154,4 milyon lira yatırım ödeneği kullanılmadan iptal edildi. Sayıştay, 589 bin 200 lira ödeme yapılan bina bakım ve onarım işinin, zorunlu olmasına rağmen sözleşme düzenlenmeden gerçekleştirildiğini tespit etti. Raporda ayrıca Sur Belediyesinde iç denetim birimi ve iç denetçi bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: İHA
DiyarbakırSayıştayPolitikaEkonomiGüncelSurSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Arda Güler neden oynamadı Mourinho tüm gerçeği açıkladı Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo’dan tarihi karar Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
Kaya çifti savcının karşısındayken ortaya atılan iddiaya jet yalanlama Kaya çifti savcının karşısındayken ortaya atılan iddiaya jet yalanlama
Bir ilimiz yasta Genç öğretmen ablasının evinde ölü bulundu Bir ilimiz yasta! Genç öğretmen ablasının evinde ölü bulundu
16:18
Burak Yılmaz’dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
16:07
CHP, Mustafa Sarıgül’ün ipini çekti
CHP, Mustafa Sarıgül'ün ipini çekti
16:05
Bahçelievler’deki göçükte 1 can kaybı
Bahçelievler'deki göçükte 1 can kaybı
16:02
Fenerbahçe’de müjdeler peş peşe Taraftar bayram edecek
Fenerbahçe'de müjdeler peş peşe! Taraftar bayram edecek
15:32
Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi İşte beklenen tablo
Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi! İşte beklenen tablo
14:29
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale
Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 16:24:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Sayıştay, Diyarbakır Sur Belediyesinde 37 satın alma işlemini rapora taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android