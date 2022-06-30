Sayıştay üyeleri belirlendi - Son Dakika
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Sayıştay üyeleri belirlendi

30.06.2022 00:58
Sayıştay üyeleri belirlendi

TBMM Genel Kurulunda beş Sayıştay üyesi belirlendi.

TBMM Genel Kurulunda beş Sayıştay üyesi belirlendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan seçimde, Sayıştay meslek mensupları kontenjanından Mehmet Avcı, Mehmet Çıvgın, Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek ve Mehmet Fahri Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından Ertan Erüz, Mahmut Kazan ve diğer adaylar kontenjanından Süleyman Büyükşahin ile Muhterem İnce aday olarak belirlendi. Genel Kuruldaki oylamaya 246 milletvekili katıldı. Buna göre Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek, Mahmut Kazan ve Muhterem İnce Sayıştay üyesi seçildi. - ANKARA

YORUMLAR
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Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi! CHP, HDP ve İYİ Parti oy kullanmadı Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi! CHP, HDP ve İYİ Parti oy kullanmadı Sayıştay'ın yeni üyeleri belli oldu (2) Sayıştay'ın yeni üyeleri belli oldu (2)
Kaynak: İHA

Muhterem İnce, Ramazan Selek, Sayıştay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sayıştay üyeleri belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sayıştay üyeleri belirlendi - Son Dakika
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