İsmail Saymaz, Gezi Davası Hakimi Murat Bircan'ın dilekçesini paylaştı: Eşim değil, eniştesinin ailesi FETÖ'cü - Son Dakika

8 kişinin hapis cezası aldığı Gezi Davası'nın hakimi Murat Bircan'ın eşi Arzu Bircan'ın "FETÖ şüphelisi olarak" ifadelerde bulunduğunu dile getiren Gazeteci İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatılmıştı.

Saymaz, bugünkü yazısında, konuya ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Saymaz, "Gezi Parkı Davası hakimi: Eşim değil, eniştesinin ailesi FETÖ'cü" başlıklı yazısında hakim Murat Bircan'ın dilekçesinde yer alan ifadelere yer verdi.

"EŞİM DEĞİL, ABLASININ KOCASININ AİLESİ FETÖCÜ"

Bircan dilekçesinde, "İsmail Saymaz'ın iddiaları: Eşimin itirafçı olarak ifade verdiği iddia ediliyor. Ancak eşim itirafçı değil, müşteki sıfatıyla şikayette bulunup FETÖ'cüleri ihbar ediyor. Ailesi FETÖ'cü değil, ifadede bahsedildiği gibi ablasının kocasının ailesi FETÖ'cüdür. Bu iftiralarla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilmiş. Çocuklarımın FETÖ okullarında 7 yıl okuduğu yalandır. Sadece 2013'te bir yıl okumuştur. 17-25'ten sonra Bafra İmam Hatip Orta Okulu'na geçmişlerdir. 17-25'ten sonra irtibatı yoktur. Hatta düşmanlığı vardır. İfadeye çağrılmış değil, kendisi gitmiştir. Savcılık kaynaklarında herhangi bir ifade yok. Beyanlar yalandır" dedi.

"HAKİM BİRCAN NEDEN EŞİ ADINA ŞİKAYETÇİ OLUYOR?"

Saymaz hakkında terör soruşturması başlatılmasına ilişkin olarak şu düşünceleri kaydetti:

"Hukuk Fakültesi okumadım. Fakat... Yaklaşık 20 yıldır dava dosyalarıyla vakit geçiren bir gazeteci ve kıdemli sanık olarak ceza kanunlarını bilirim. Bu dilekçe, yargıda nüfuz kullanımının örneğidir. Hakim Bircan, mesleğinin ona sunduğu imtiyaz ve gücü eşinin ve ailesinin yararına kullanıyor. Eğer ben, Hakim Bircan'ın eşi Arzu Bircan'ı hedef gösterdiysem... Ne diye Arzu Hanım değil de Hakim Bircan şikayetçi oluyor? Bir insanın, eşi adına suç duyurusunda bulunduğu görülmüş iş midir? Demek ki Gezi Parkı Davası'nda müebbete karar veren mahkemenin üyesi olunca bu hakka kavuşmuş oluyorsunuz! Öyle değil ya... Diyelim ki hedef gösterdim.

Arzu Bircan, avukatlıktan hakimliğe sıçrayan eşinin izinden yürüyerek, hemşirelikten yargıya geçmediyse halen bir sağlık kuruluşunda çalışıyor olmalı. Ne zamandır hemşireler terörle mücadele eden kamu görevlileri arasında sayılıyor? Hakim Bircan, eşi adına dilekçe veriyor, fakat bu suç kendisine karşı işlenmiş gibi soruşturma yürütülüyor. Eğer Hakim Bircan, kendisini hedef gösterdiğimi iddia ediyorsa, 2018'de Samsun'da AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğuna dair bilgi Gezi Parkı Davası'nın duruşmasında sanık avukatları tarafından kamuoyuna açıklandı. Ben duyurmadım ki. Malumu ilan etmekten dava açılır mı? AK Türkiye'de olur, oluyor."