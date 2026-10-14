SBB Meclisi komisyonu, Samsunspor Nuri Asan Tesisleri\'ni plandan çıkardı

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi komisyon toplantısında, Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nin Millet Bahçesi Projesi kapsamında yer almasına ilişkin madde görüşüldü. Söz konusu madde, tüm grup başkanvekillerinin önerisiyle Samsunspor tesisleri plandan çıkartılarak meclise havale edildi.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un yıllardır kullandığı Nuri Asan Tesisleri'nin geleceğiyle ilgili gündem maddesinin yer aldığı SBB Meclisi komisyon toplantısı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. 55 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, Nuri Asan Tesisleri'nin de içinde bulunduğu Millet Bahçesi Projesi planı masaya yatırıldı. Toplantıyı ayrıca Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, İcra Kurulu üyeleri Fazlıhan Carus ve Serkan Kaya ile dernek yönetim kurulu üyesi Esat Kasap ve diğer üyelerin yanı sıra eski A Milli Takım ve Samsunspor futbolcusu Celil Sağır ile taraftar grupları temsilcileri de takip etti.

Toplantıda sıra, SBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından meclise gönderilen 497449 sayılı "Canik ve İlkadım ilçe belediye sınırlarında Doğupark Alanı Millet Bahçesi amaçlı nazım ve uygulama imar planına esas görüş bildirilmesi" teklifinin komisyonda görüşülmesine gelince söz alan MHP Grup Başkanvekili Ali Sukas, "Özellikle Samsunspor'u ilgilendiren konuyla alakalı daha önce bir açıklama yapmıştım. Ancak gerek teknik değerlendirmelerde gerekse yapılan son görüşmelerde, kimsenin Samsunspor'la ve tesisleriyle ilgili bir probleminin olmadığını öğrendik. Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak, Nuri Asan Tesisleri'ne dokunulmayacağına ilişkin bir ifadenin ilgili maddeye eklenmesini istiyoruz. Eğer bu konuda maddeye gerekli düzenlemeyi ekleyebilirsek biz de evet oyu vereceğiz" dedi.

Samsunspor'un tesislerine dokunulmaması gerektiğini ifade eden Bağımsız Meclis Üyesi Atila Tekcan, "Belediyeden daha önce de burayla ilgili bir teklif gelmiş, mahkeme reddetmişti. Şimdi de bakanlık üzerinden Millet Bahçesi kapsamında bir teklif geliyor. Samsunspor bizim kırmızı çizgimizdir. Samsunspor'u hiçbir şekilde bu tartışmaların içerisinde bırakamayız. Orası bizim hakkımızdır, vazgeçilmezimizdir. Samsunspor'un hakkını da Samsun'un hakkını da ancak Samsunlular korur. Gelin, Samsunspor'un geleceğini bugünden teminat altına alalım. Nuri Asan Tesisleri'nin geleceğini güvenceye kavuşturalım. Biz bu millet bahçesi sevdasından vazgeçelim" diye konuştu.

Bağımsız Meclis Üyesi Hasan İpek ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Talat Eyüpoğlu da benzer görüşler ifade ederek Nuri Asan Tesisleri'ne dokunulmaması gerektiğini dile getirdiler.

Celil Sağır: "Golf sahası Samsunspor'a verilebilir"

Toplantıyı takip eden ve söz isteyen eski Samsunspor futbolcusu Celil Sağır, "Nuri Asan Tesisleri'nin geleceğini sürekli konuşuyoruz. Ancak bunun çözümü de var Sayın Başkanım. Madem oradan bir yol geçecek, madem millet bahçesi yapılacak, bunlar olabilir. Yol da geçebilir, millet bahçesi de yapılabilir. Ancak Samsunspor'un bulunduğu bölüm yine Samsunspor'a ait kalabilir. Bunun dışında başka bir çözüm önerim daha var. Samsunspor'un tesisleri için golf sahasının bulunduğu alan da değerlendirilebilir. Mevcut tesislerimizi golf sahasının olduğu bölgeye taşıyabilir, Nuri Asan Tesisleri'ni ise Samsunspor Derneği'ne sosyal tesis olarak tahsis edebiliriz" şeklinde konuştu.

Taraftar Grupları Başkanı Tonguç Ali Anıl da toplantıda taraftarlar adına söz alarak, "Dün Büyükşehir Belediye Başkanımızdan olağanüstü bir görüşme için randevu aldık. Kendisiyle bir araya geldik. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize söylediklerine inanıyoruz. Bize açıkça, 'Yolumuz geçecek ancak kesinlikle Samsunspor tesislerine dokunmayacağız' dedi. Daha sonra da mevcut alanın yetersiz kalması durumunda tesislerin yerinde kalacağını, ayrıca Alanlı Mahallesi'nde 150 dönüm arazi ve 100 dönüm ormanlık alan olmak üzere yeni bir alanın altyapısını ve yollarını yapacağını söyledi. Tesisler için de 150 milyon liralık destek sağlayacağını ifade etti" ifadelerini kullandı.

Komisyonda söz alan Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Eken, söz konusu tesislerin ve plan içerisindeki alanların ruhsatsız ve plansız olduğunu, plana dahil etmek için böyle bir teklifin geldiğini açıkladı. AK Parti Grup Başkanvekili Recep Kemal Certel, konuşmaların ardından söz alarak teklifi değiştirerek oylama fikrini ortaya attı. Herkesin onayı alınarak söz konusu plandan 'Samsunspor Nuri Asan Tesisleri' çıkartılarak oylanmasını ve meclise bu şekilde havale edilmesini teklif etti.

Nihat Soğuk: "Tesisleri plan dışında bırakmak, Samsunspor'a fayda sağlamaz"

Certel'in teklifini meclis üyelerine sunan Nihat Soğuk, "Konunun yalnızca Samsunspor tesislerine odaklanılarak değerlendirildiğini görüyoruz. Söz konusu alan şu anda plansız durumda. Biz burada alanın planlı hale getirilmesine yönelik bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışma önceki dönemlerden beri devam ediyor. Elbette yargı kararları ve farklı gerekçeler var. Ancak buranın planlaması yapılmadan mevcut haliyle devam etmesi durumunda hepimizin sevdası olan Samsunspor'umuza faydalı bir iş yapamamış olacağız. Çünkü Samsunspor'un şu anda kullandığı, sporcularımızın konakladığı, yemek yediği ve antrenman yaptığı Nuri Asan Tesisleri maalesef ruhsatlı değil. Eğer Samsunspor'un bulunduğu alanı planlama dışında bırakıp diğer bölümleri oylarsak, inanın Samsunspor'a fayda sağlamış olmayacağız. Çünkü tesislerin ruhsatlı ve yasal hale gelmesini sağlayacak düzenlemeyi gerçekleştirmemiş olacağız. Samsunspor tesislerini planlama dışında bırakmak, mevcut ruhsatsız durumun devam etmesi anlamına gelir. Bizim amacımız Samsunspor'u bulunduğu yerden çıkarmak değil, tesislerini yasal ve ruhsatlı hale getirerek daha modern bir yapıya kavuşturmaktır. Bunu hep birlikte yapabiliriz. Samsunspor taraftarları, kulüp yönetimi, Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Meclisi olarak bu sürecin takipçisi olabiliriz. Mevcut kira sözleşmesinin devam ettiği süreyi de göz önünde bulundurarak, noter huzurunda ve yasal çerçeve içerisinde tesislerin geleceğini güvence altına alacak bir çalışma yürütmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hepimizin enerjisini ve gayretini bu yönde kullanmasının daha doğru olacağı kanaatindeyim. Samsunspor'a ancak bu şekilde daha fazla katkı sağlayabiliriz. Tekrar ifade ediyorum, bizim burada yapmak istediğimiz Samsunspor'un bulunduğu yere müdahale etmek değildir. Tam tersine, tesislerin ruhsatlı hale gelmesine ve ihtiyaç duyulması halinde yeni binalar yapılabilmesine imkan sağlayacak bir planlama süreci yürütmektir. Ancak grup başkanvekili arkadaşlarımız, Samsunspor'un bulunduğu alanın planlama dışında tutulmasını istiyorlarsa bunu da değerlendirebiliriz. Bizim açımızdan bir sorun yok. Benim tek derdim Samsunspor'a katkı sağlamaktır. Samsunspor'un tesislerinin ruhsatlı hale gelmesi, yeni bina yapılabilmesi ve mevcut eksikliklerinin giderilmesi konusunda üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Ben sürecin bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor, hepinize teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Soğuk'un konuşmasının ardından söz konusu teklif, Samsunspor tesislerinin plan dışında bırakılması yönünde değiştirildi. Tesislerin plan dışında kalması maddesi teklife eklenerek oy birliğiyle kabul edildi ve meclise havale edildi.

Veysel Bilen: "Bugün Samsunspor için yeni bir sayfa açılmıştır"

Kararın ardından açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, şunları söyledi:

"Burada gördüğümüz manzara bize bir kez daha gösteriyor ki Samsunspor, gönüllerimizde yaşattığımız ve gelecekte de sahip çıkmamız gereken bir kurum, bir kültür ve Samsun'un ta kendisidir. Dolayısıyla bu adı dünya döndükçe yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Bugün burada alınan kararın öncelikle şehrimize ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah gelecekte bu tesislerde çok daha başarılı sonuçlara imza atan bir Samsunspor göreceğiz. İnanıyorum ki Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan, meclisimizin bugün aldığı kararın ardından tesislerimizin daha modern hale getirilmesi konusunda kulübümüzün yararına yeni adımlar atacak ve bugüne kadar verdiği desteği sürdürecektir. Bugün attığımız bu adım ve sizlerin verdiği onayla birlikte Samsunspor adına yeni bir sayfa açılmıştır. Bu yeni sayfanın açılmasına katkı sağlayan bütün meclis üyelerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum."