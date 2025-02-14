SBB Meclisi, Meteoroloji Arazisinin Satışını Onayladı

Politika

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SBB Meclisi'nden 'Meteoroloji arsasının satışı' maddesine onay

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, yaklaşık 15 dönümlük Meteoroloji arazisinin satışıyla ilgili maddeyi oy çokluğu ile kabul etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Şubat Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimi, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında SBB Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. İlgili komisyonlardan meclise havale edilen 51 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Atakum ilçesinde bulunan, Maliye Hazinesi tarafından Ocak ayında Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen 14 bin 776 m2'lik Meteoroloji arazisinin satış teklifi de meclis üyelerinin kabulüne sunuldu.

"Atakum Belediyesi bu satıştan elde edeceği 700 milyon TL'den mahrum ediliyor"

CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, söz konusu teklif ile ilçe belediyesinin kasasına girecek nakit paradan mahrum bırakılacağını iddia ederek, "Ocak ayında bedelsiz olarak SBB'ye tapusu geçen Meteoroloji Bölge Müdürlüğü arsasının bir bankaya borç karşılığı verilmesi teklifi bu. Buranın imar hakkı 7 kat. Bitişiğinde aynı şekilde bir inşaat var. Atakum'da sahilde kalan 15 bin m2 yerimizin elimizden çıkması ve hülle yoluyla çıkması, Atakum Belediyesi'ne bu satıştan gelecek 700 milyon TL'lik paraya el konulmasını kabul etmiyoruz. İmar boyutunda ise yanında dev bir kütle yapılıyor. Orası da Hazine'den satılıp o günün parasıyla 90 milyon TL'nin Atakum Belediyesi'ne gelmesi bypass edilmişti. Burasın Hazine yeriydi. Öncekini İller Bankası sattı. Bu yeri SBB'ye verdi, Büyükşehir bankaya devredecek, sonraki satıştan da Atakum Belediyesi'ne pay gelmeyecek. Hazine satsa SBB'ye yüzde 40, Atakum Belediyesi yüzde 30 satıştan nakit pay gelecekti. Çok ihtiyaç duyulan bir anda para, Atakum Belediyesi'ne gelmedi" dedi.

"Bakanlık tapuya 'bu taşınmaz, devir amacı dışında kullanılamaz' şerhi koydu"

Söz konusu arazinin amacı dışında kullanılacağını ve bu durumun mahkemeden döneceğini ileri süren CHP Meclis Üyesi Hasan İpek, "Bakanlık buranın SBB'ye devredilmesi hakkında yazdığı yazıda, 'Burası SBB'ye bedelsiz olarak devredilmiştir. Bu taşınmaz, devir amacı dışında kullanılamaz' ibaresi yer alıyor. Devir amacı olarak ise, 'Kentsel dönüşüm ve değişim alanı' olarak ifade ediliyor. Bu amaç dışında kullanacağınızı, bankaya vereceğinizi söylüyorsunuz. Bu şerh, SBB'ye devredilen tapuda da vardır. Herkesin bilgisi olsun" diye konuştu.

Diğer CHP'li meclis üyeleri de söz konusu arsanın devredilmemesi, yeşil alan veya park olarak kalmasının Atakum için daha iyi olacağını savundular.

"Maddenin kabul edilmesinde hiçbir sakınca yoktur"

AK Parti Grup Başkanvekili Recep Kemal Certel, maddenin kabulünde bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Belediyenin yasaları arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu 69. maddesine göre 'belediye düzenli kentleşmeyi sağlamak, konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde özel kanunlara göre korunması gereken yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve altyapılı arsalar üremek, konut, toplu konut yapıp-satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak protokoller gerçekleştirmek' yetkisine sahiptir. Dolayısıyla 5393 sayılı Yasa çerçevesinde hareket ederek bu madde gündeme geldi. Yasa çerçevesinde gündeme gelen bu maddenin oylanarak, kabul edilmesinde hiçbir sakınca yoktur" şeklinde konuştu.

Madde oylanmadan önce konuşan Başkanvekili Nihat Soğuk ise "Bu konu komisyonda da görüşüldü. Oylama öncesi söz alan, katkı veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji arazisinin satışıyla ilgili 4. madde, meclisten oy çokluğu ile geçerek karara bağlandı.