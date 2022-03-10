Scholz ve Macron'dan Putin'e ateşkes çağrısı - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, telefonda görüştükleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna'da derhal ateşkes ilan edilmesini istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Scholz ve Macron'un görüşmede Putin'den Ukrayna'da "derhal ateşkes" talep ettiği ifade edildi. Scholz ve Macron'un ayrıca kriz için herhangi bir çözümün Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakereler yoluyla gelmesi gerektiği konusunda ısrarcı olduğu kaydedildi. Üç liderin önümüzdeki günlerde yakın temas halinde kalacakları konusunda anlaştığı aktarıldı. - PARİS