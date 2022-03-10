Scholz ve Macron'dan Putin'e ateşkes çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Scholz ve Macron'dan Putin'e ateşkes çağrısı

10.03.2022 16:48
Scholz ve Macron'dan Putin'e ateşkes çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, telefonda görüştükleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna'da derhal ateşkes ilan edilmesini istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, telefonda görüştükleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna'da derhal ateşkes ilan edilmesini istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Scholz ve Macron'un görüşmede Putin'den Ukrayna'da "derhal ateşkes" talep ettiği ifade edildi. Scholz ve Macron'un ayrıca kriz için herhangi bir çözümün Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakereler yoluyla gelmesi gerektiği konusunda ısrarcı olduğu kaydedildi. Üç liderin önümüzdeki günlerde yakın temas halinde kalacakları konusunda anlaştığı aktarıldı. - PARİS

YORUMLAR
500
Son Dakika | Scholz ve Macron, Putin'den ateşkes talep etti Son Dakika | Scholz ve Macron, Putin'den ateşkes talep etti Macron, Putin'i 'siyasi ve ahlaki olarak alay etmekle' suçladı Macron, Putin'i 'siyasi ve ahlaki olarak alay etmekle' suçladı

Vladimir Putin, Ateşkes, Fransa, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Scholz ve Macron'dan Putin'e ateşkes çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
16:43 Tarihi zirvenin ardından Rusya ve Ukrayna bakanlarının açıklamaları konuşuluyor!
16:39 Belediye başkanının dikkati sayesinde yakayı ele verdiler! Hırsızlık yapan 3 personel adalete teslim edildi
16:30 Borçları yüzünden elektrikleri kesilmişti! Tiyatro salonu tepkiler sonrası elektriğine kavuştu
16:13 Havalimanından geçmeye çalışan hamile kadının cinsel organının içine sakladıkları güvenliği bile şaşırttı
16:13 Maç sonrası PSG'nin soyunma odasında birbirlerine girdiler! Neymar ve Donnarumma zor sakinleştirildi
16:09 Putin talimat verdi, Rusya harekete geçti! 200'den fazla ürünün ihracatı durduruldu
15:57 Ukrayna'ya Bayraktarlar dışında ne sattık, Ukrayna'dan ne aldık?
15:39 İstanbul'da kamu personeli yarın da izinli, motokuryeler trafiğe çıkamayacak!
15:29 Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak!
15:27 Antalya'da Rus Sözcü ile CNN muhabiri arasında "Ukrayna" gerginliği: Zaharova telefonundan görüntü gösterdi, muhabir kafasını çevirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 16:54:17. #1.11#
SON DAKİKA: Scholz ve Macron'dan Putin'e ateşkes çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement