Seçim anketlerinin ortalaması alındı! Araştırma şirketlerine göre AK Parti ile CHP'nin oy oranı birbirine çok yakın

Aralarında ünlü isimler de var! Suç örgütüne operasyonda çok sayıda kişi emniyete çağrıldı

Türkiye 2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan seçimlere kilitlendi. Partiler seçim çalışmalarına şimdiden başlarken ortaya nasıl bir tablonun çıkacağı ise herkes tarafından merak ediliyor. Vatandaşın bu merakını gidermek isteyen anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

AK PARTİ YÜZDE 30 BANDINDA

Son olarak mayıs ayı içerisinde 15 araştırma şirketinin yapmış olduğu araştırmanın ortalaması alındı. Buna göre sıralamanın en üstünde bulunan AK Parti'nin oy oranı yüzde 30.4 oldu.

İYİ PARTİ YÜZDE 15'E YÜKSELDİ

İkinci sırada yer alan CHP'nin oy oranı yüzde 26.3 iken üçüncü sıradaki İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 15.6 olarak belirlendi. Listenin dördüncü sırasında kendine yer bulan HDP'nin oy oranı yüzde 10.3, beşinci sıradaki MHP'nin oy oranı ise yüzde 7.2 çıktı.

İşte 15 şirketin yaptığı araştırmadan çıkan sonuç;