Seçim anketlerinin ortalaması alındı! Araştırma şirketlerine göre AK Parti ile CHP'nin oy oranı birbirine çok yakın - Son Dakika
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Seçim anketlerinin ortalaması alındı! Araştırma şirketlerine göre AK Parti ile CHP'nin oy oranı birbirine çok yakın

05.07.2022 14:54

Tarihi 2023 seçimlerine 1 yıldan az bir süre kala araştırma şirketleri partilerin oy oranlarıyla ilgili anketler yayınlamaya devam ediyor. Mayıs ayında yapılan 15 genel seçim anketinden çıkan ortalamada muhalefetin oy oranları oldukça yüksek çıktı. Söz konusu anketlerin ortalamasında AK Parti'nin oy oranı yüzde 30.4 gösterilirken, CHP'nin oy oranı yüzde 26.3 olarak sunuldu.

Türkiye 2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan seçimlere kilitlendi. Partiler seçim çalışmalarına şimdiden başlarken ortaya nasıl bir tablonun çıkacağı ise herkes tarafından merak ediliyor. Vatandaşın bu merakını gidermek isteyen anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

AK PARTİ YÜZDE 30 BANDINDA

Son olarak mayıs ayı içerisinde 15 araştırma şirketinin yapmış olduğu araştırmanın ortalaması alındı. Buna göre sıralamanın en üstünde bulunan AK Parti'nin oy oranı yüzde 30.4 oldu.

İYİ PARTİ YÜZDE 15'E YÜKSELDİ

İkinci sırada yer alan CHP'nin oy oranı yüzde 26.3 iken üçüncü sıradaki İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 15.6 olarak belirlendi. Listenin dördüncü sırasında kendine yer bulan HDP'nin oy oranı yüzde 10.3, beşinci sıradaki MHP'nin oy oranı ise yüzde 7.2 çıktı.

İşte 15 şirketin yaptığı araştırmadan çıkan sonuç;

Hangi parti yüzde kaç oy alıyor? İşte mayıs ayında yayınlanan 15 seçim anketinin ortalaması
YORUMLAR
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Son Dakika Politika Seçim anketlerinin ortalaması alındı! Araştırma şirketlerine göre AK Parti ile CHP'nin oy oranı birbirine çok yakın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seçim anketlerinin ortalaması alındı! Araştırma şirketlerine göre AK Parti ile CHP'nin oy oranı birbirine çok yakın - Son Dakika
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