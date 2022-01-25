Seçim barajı iddiası: Yüzde 7'de anlaşıldı ama erken seçim algısı yaratmamak için bekletiliyor - Son Dakika

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AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, AK Parti ve MHP kurmaylarının 1,5 yıldır üzerinde çalıştığı, siyasi partiler kanunu ile seçim kanunlarında değişiklik öngören kanun teklifinde sona gelindi.

YÜZDE 7'YE DÜŞÜRÜLECEK

15 maddelik kanun teklifiyle, yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 7'ye düşürülecek, seçmenlik vasfı kazanan vatandaşların bunu kaybetmesi engellenecek ve partinin seçime girme yeterliliği kazanması için Meclis'te grup kurma şartı kaldırılacak. Düzenlemenin, 1-2 hafta içinde TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenirken, teklifte dar bölge ya da daraltılmış bölge gibi seçenekler olmayacak.

ŞUBAT AYINA KADAR ÖZELLİKLE BEKLETİLİYOR

Seçim kanunlarında yapılan değişikliklerin 1 yıldan önce gerçekleşecek seçimde uygulanamaması nedeniyle, 'erken seçim' algısı oluşturmamak için teklifin şubat ayına kadar bekletildiği belirtildi.

SEDEF KABAŞ'IN SÖZLERİ

Öte yandan AK Parti'nin dün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri de gündeme geldi. Kabaş'ın sözlerini doğru bulmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatları tarafından 81 ilde yapılan suç duyurusunu hatırlatarak, konunun takipçisi olunmasını ve üzerine gidilmesini istedi. Toplantıda, Kabaş'ın sözlerine toplumdan gelen tepkiler de değerlendirildi. Kabaş'a tepki göstermek için sosyal medyada açılan hashtaglerde 400 binden fazla tweet atıldığı, o tweet'lere 20 milyondan fazla erişim sağlandığı ifade edildi.