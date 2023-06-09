Seçim gecesi neden istifa etmedi? Kılıçdaroğlu'ndan merak edilen soruya yanıt - Son Dakika
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Seçim gecesi neden istifa etmedi? Kılıçdaroğlu'ndan merak edilen soruya yanıt

Seçim gecesi neden istifa etmedi? Kılıçdaroğlu'ndan merak edilen soruya yanıt

09.06.2023 22:39

Seçim gecesi neden istifa etmedi? Kılıçdaroğlu'ndan merak edilen soruya yanıt

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur seçimlerinden mağlubiyetle ayrılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim gecesi birçok isim istifa çağrısı yapmıştı. Çağrılara kulaklarını tıkayan Kılıçdaroğlu, seçimlerden 12 gün sonra sessizliğini bozdu.

"NEDEN İSTİFA ETMEDİNİZ?"

Sözcü TV canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu'na "Seçim gecesi istifa ediyorum diyebilirdiniz, demediniz. 12 gün boyunca seçmenleri yalnız bıraktınız. Niçin bunu yaptınız?" sorusunu yöneltti.

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Kemal Kılıç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Seçim gecesi neden istifa etmedi? Kılıçdaroğlu'ndan merak edilen soruya yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seçim gecesi neden istifa etmedi? Kılıçdaroğlu'ndan merak edilen soruya yanıt - Son Dakika
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