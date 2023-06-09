28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur seçimlerinden mağlubiyetle ayrılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim gecesi birçok isim istifa çağrısı yapmıştı. Çağrılara kulaklarını tıkayan Kılıçdaroğlu, seçimlerden 12 gün sonra sessizliğini bozdu.
Sözcü TV canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu'na "Seçim gecesi istifa ediyorum diyebilirdiniz, demediniz. 12 gün boyunca seçmenleri yalnız bıraktınız. Niçin bunu yaptınız?" sorusunu yöneltti.
Son Dakika › Politika › Seçim gecesi neden istifa etmedi? Kılıçdaroğlu'ndan merak edilen soruya yanıt - Son Dakika