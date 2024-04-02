Seçim sonrası ilk MYK\'nın ardından Ömer Çelik\'e açıkça soruldu: Neden kaybettiniz, erken seçim olacak mı?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim sonrası partisinin ilk MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Seçim sonuçlarına ilişkin Çelik, "Vatandaşlarımız uyarılarını sandık yolu ile vermiştir. 31 Mart seçimlerinin partimize dönük mesajları okuyacağız. 31 Mart seçimleri de önümüzde izleyeceğimiz siyaset açısından dönüm noktası" dedi. Erken seçim tartışmaları hakkında da konuşan Çelik, "Türkiye seçim sürecini tamamladı. 4.5 yıldan fazla önümüzde seçim yok. Bu çağrıların mantığı yok. Genel seçim gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız 5 yıllık yetki sahibidir. Bu seçim yerel seçimdir" dedi.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde istediği sonucu alamayan AK Parti'de ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda seçim sonuçları değerlendirildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamalarından satır başları:
"Seçimlerden sonraki ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Tek gündemli olarak toplandık. Seçim sürecinin değerlendirmesi. Seçim demokrasimize yakışan çerçeve içerisinde geçti. Herkesin çok büyük katkısı var. En önemli teşekkür vatandaşlarımızadır. Bu süreçte çok emek verenler var. Her bir teşkilat mensubumuza teşekkür ediyoruz. Cumhur ittifakı teşkilatları iyi bir iş birliği içinde yan yana çalıştı. Önemli bir seçim sürecini bu şekilde tamamlamış olduk. Seçilen herkesi tebrik ediyoruz, görevlerinde başarılar diliyoruz.
Türkiye'yi yöneten unsur demokrasidir, sandıktır. Demokrasimiz bir kere daha güç kazanıp kökleşmiştir. Kazanan milletimiz olmuştur. Siyasetin sicil amiri vatandaşlarımızdır. Vatandaşlarımız uyarılarını sandık yolu ile vermiştir. 31 Mart seçimlerinin partimize dönük mesajları okuyacağız. 31 Mart seçimleri de önümüzde izleyeceğimiz siyaset açısından dönüm noktası. 18 kez milletin huzuruna çıktık. Gösterilen teveccühlere şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu teveccühe layık olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Arzu etmediğimiz sonucun çıktığı yerler var. Bütün boyutları ile ele alacağız. AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak sadece milletin sesini dinleyen siyasi anlayışa sahibiz. Milletimiz uyarılarda bulunmuştur, eleştirileri vardır. Bu mesajı bütün boyutları ile ele almak değerlendirmek boynumuzun borcudur. Milletimizin uyarısını değerlendirmek için gayretimizi sürdürüyoruz. Milletin verdiği mesaj yol haritamız.
Bize not verecek yegane merciinin vatandaş olduğunu bilerek bu çalışmaları sürdürürüz. İtiraz ve eleştiri hakkı millete aittir, dinlemesi gereken kurum siyaset kurumudur. Milletimizin ortaya koyduğu tabloyu ele alacağız. Kuşkusuz milletin sandık yolu ile verdiği mesaj hürmetle karşıladığımız bir tutumdur. Tüm kılcal damarlarına kadar değerlendirilecektir. Demokrasimizi korumaya, sandığa güç vermeye verdiğimiz önemi bundan sonra da gerçekleştireceğiz. Mesajlar doğru şekilde değerlendirilecek.
Milletin desteğine de eleştirisine de müteşekkiriz. Genel ve yerel seçim tamamlandı ve Türkiye seçim sürecini tamamladı. 4.5 yıldan fazla önümüzde seçim yok. Bu süreyi değerlendirmek için gayret göstereceğiz. Türkiye'nin daha iyi noktalara gelmesi için etkili siyasete devam edeceğiz. Sistemde aksayan yerlerin düzeltilmesi için reformlar yapılacak. Bölgesel ve küresel gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İç ve dış politikada daha güçlü adımlar atacağız. Yeni anayasa gelecek nesillere borcumuzdur. Terörle mücadele meselesi asli gündem olacak. Demokrasimizin vazgeçilmez unsuru olan seçimler neticesinde, hangi partiden olursa olsun seçilen herkesi tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz.
Bu çağrıların mantığı yok. Genel seçim gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız 5 yıllık yetki sahibidir. Bu seçim yerel seçimdir."
Son Dakika › Politika › Seçim sonrası ilk MYK'nın ardından Ömer Çelik'e açıkça soruldu: Neden kaybettiniz, erken seçim olacak mı? - Son Dakika
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