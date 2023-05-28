Seçim sonuçlarının ardından Sinan Oğan'dan ilk açıklama: Plana sadık kalanlara şükranlarımı sunuyorum - Son Dakika
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Seçim sonuçlarının ardından Sinan Oğan'dan ilk açıklama: Plana sadık kalanlara şükranlarımı sunuyorum

Seçim sonuçlarının ardından Sinan Oğan'dan ilk açıklama: Plana sadık kalanlara şükranlarımı sunuyorum

28.05.2023 21:03

2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan, Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasının ardından bir açıklama yaptı. Oğan, "Seçmenimiz ikinci turda da önemli ölçüde desteğini devam ettirmiş ve Türkiye'nin istikrarı yönünde oyunu kullanmıştır. Buradan PLANA SADIK KALan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Artık yeni bir dönem başlıyor" dedi.

4 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için bugün tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

ERDOĞAN ÖNDE

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak yeniden cumhurbaşkanı oldu. İlk turda Erdoğan'a rakip olup yüzde 5.17 oy alan, 2. turda ise Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan'dan ise ilk açıklama geldi.

"ARTIK YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

Oğan, "Cumhurbaşkanlığı seçim süreci tamamlanmıştır. Bu sonuca göre ilk turda bizden desteğini esirgemeyen seçmenimiz ikinci turda da önemli ölçüde desteğini devam ettirmiş ve Türkiye'nin istikrarı yönünde oyunu kullanmıştır. Seçmenimiz bu oylar Sinan Oğan'a verilmedi diyenlerin heveslerini kursağında bırakmış, bize güvenmiş ve önemli ölçüde bizim olduğumuz yeri seçmiştir. Buradan PLANA SADIK KALan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Artık yeni bir dönem başlıyor, Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası, kaybeden linç kültürü ile terör terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur." dedi.

Oğan, 2. tur öncesinde yaşananların ardından "Plana sadık kal" şeklinde bir tweet atmış ve paylaşımı gündem olmuştu.

Seçim sonuçlarının ardından Sinan Oğan'dan ilk açıklama
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Sinan Oğan, Seçim 2023, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Seçim sonuçlarının ardından Sinan Oğan'dan ilk açıklama: Plana sadık kalanlara şükranlarımı sunuyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seçim sonuçlarının ardından Sinan Oğan'dan ilk açıklama: Plana sadık kalanlara şükranlarımı sunuyorum - Son Dakika
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