Seçimin faturasının kesildiği Onursal Adıgüzel'e Engin Özkoç'tan destek: Adam gibi adamdır - Son Dakika
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Seçimin faturasının kesildiği Onursal Adıgüzel'e Engin Özkoç'tan destek: Adam gibi adamdır

17.05.2023 01:04

Seçim gecesi CHP'de veri akışının tıkanması sebebiyle tepkilerin odağındaki Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınmıştı. Katıldığı canlı yayında Adıgüzel ile ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Buradan gözünüzün içine baka baka söylüyorum, Onursal Adıgüzel adam gibi adamdır, Onursal Adıgüzel görevini sonuna kadar yapmış bir adamdır." ifadelerine yer verdi.

14 Mayıs seçimlerinde CHP'nin sisteminin tıkanması eleştirileri de beraberinde getirdi. Seçim akşamı seçim sonuç ekranı yayınlamadıkları için gelen eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt veren, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin erişimine açık bir seçim sonuç ekranı yayınlamayı hiçbir zaman taahhüt etmedik" dedi. Adıgüzel daha sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alındı.

"ADIGÜZEL ADAM GİBİ ADAMDIR"

KRT TV canlı yayınına bağlanan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Onursal Adıgüzel'in görevini sonuna kadar yaptığını, Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak için görevden ayrıldığını belirtti. Özkoç şunları söyledi: "Şimdi diyorlar ki bunun suçlusu Onursal Adıgüzel'dir. Buradan gözünüzün içine baka baka söylüyorum, Onursal Adıgüzel adam gibi adamdır, Onursal Adıgüzel görevini sonuna kadar yapmış bir adamdır, Onursal Adıgüzel adına bir damla leke süremeyeceğiniz, görevini asla ihmal etmeyen bir arkadaşımızdır.

"BÖYLE İĞRENÇ KAMPANYA BAŞLATILMAZ"

Onursal Adıgüzel onurlu ve gurur sahibi bir arkadaşımızdır. Ama öyle bir linç kampanyası başlatıldı ki hakkında, şimdi diyeceğim ki bunu FETÖ'cüler yapıyor diyeceğim, Erdoğan'ın dediği gibi olacak. Yani böyle bir iğrenç kampanya başlatılmaz. Yani şunu söylemek istiyorlar, Onursal'ın üzerinden "Ya Cumhuriyet Halk Partisi bu işi beceremediye" getirmeye çalışıyorlar. Onursal da diyor ki kardeşim bu benimle ilgili bir şeyse, ben genel başkanımın elini rahatlatırım."

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Seçimin faturası ona kesilmişti! Engin Özkoç, Onursal Adıgüzel'e sahip çıktı: Adam gibi adamdır Seçimin faturası ona kesilmişti! Engin Özkoç, Onursal Adıgüzel'e sahip çıktı: Adam gibi adamdır

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Son Dakika Politika Seçimin faturasının kesildiği Onursal Adıgüzel'e Engin Özkoç'tan destek: Adam gibi adamdır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seçimin faturasının kesildiği Onursal Adıgüzel'e Engin Özkoç'tan destek: Adam gibi adamdır - Son Dakika
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