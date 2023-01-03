AK Parti kurmaylarının ittifaka katılmaları için bir partinin yetkilileriyle temas halinde olduğu iddia edildi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti kurmaylarının ittifaka katılmaları için bir partinin yetkilileriyle temas halinde olduğu iddia edildi

03.01.2023 11:50

Seçime aylar kala kulisler adaylık tartışmaları ile çalkalanırken son olarak Cumhur İttifakı tarafının genişleyebileceği iddia edildi. Kulislerde AK Parti kurmaylarının ittifaka katılması için Yeniden Refah Partisi yetkilileri ile görüştüğü konuşulurken, "El sıkışmadılar ancak bir temas var" yorumu yapılıyor.

Haziran ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimleri öncesi siyaset kulisleri hareketli günler geçiriyor. Muhalefetin adayı belirsizliğini korurken, seçimlerin erkene alınıp alınmayacağı üzerine de çeşitli iddialar ortaya atılıyor.

CUMHUR İTTİFAKI BÜYÜYOR MU?

Son kulis bilgisi ise Cumhur İttifakı'nın genişleyebileceği sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla AK Parti kurmaylarının Yeniden Refah Partisi ile ittifak için temasta bulunduğu öğrenildi.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan'ın aktardığı bilgiye göre, Fatih Erbakan'ın liderliğini üstlendiği Yeniden Refah Partisi ile AK Partili yetkililer arasında görüşme yapıldı. Sözcan temasa ilişkin, "El sıkıştılar demiyorum ancak bir temas var. Görüşmeler devam ediyor. Bir anlaşma olursa Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılacak." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
2023 yılına girerken partilerin bir yıllık performansları da belli oldu! İşte iktidar ve muhalefetin oy oranları 2023 yılına girerken partilerin bir yıllık performansları da belli oldu! İşte iktidar ve muhalefetin oy oranları

Fatih Erbakan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti kurmaylarının ittifaka katılmaları için bir partinin yetkilileriyle temas halinde olduğu iddia edildi - Son Dakika


Son Dakika
12:02 Nilgün Belgün'den yıllar sonra gelen Metin Akpınar itirafı: Platonik olarak aşıktım
11:52 Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi Florya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor
11:47 AK Parti kurmaylarının ittifaka katılmaları için bir partinin yetkilileriyle temas halinde olduğu iddia edildi
11:40 2022'de yangınlarla gündeme gelen gölde yine yangın çıktı
11:42 Enflasyonun açıklanmasıyla birlikte sigara ve alkole uygulanan ÖTV'ye zammının oranı da belli oldu
11:32 Ankara'da iğrenç olay! Çocuk pornografisini önleme kuruluşu çocuğa cinsel istismarı ortaya çıkardı
11:33 Teknoloji alanındaki girişimcilere 500 bin liraya kadar kredi desteği! Kamu bankaları harekete geçti
11:25 Dua Lipa'ya yapılan photoshoplu dövmeyi gerçek zanneden İbrahim Tatlıses, dalga konusu oldu: Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim
11:21 Okul bahçesinde arkadaşını öldüren liseli tutuklandı
11:09 MHP lideri Bahçeli'den erken seçime yeşil ışık: Zamanında da olsa erkene de alınsa hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2023 12:41:36. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti kurmaylarının ittifaka katılmaları için bir partinin yetkilileriyle temas halinde olduğu iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement