AK Parti kurmaylarının ittifaka katılmaları için bir partinin yetkilileriyle temas halinde olduğu iddia edildi

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Haziran ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimleri öncesi siyaset kulisleri hareketli günler geçiriyor. Muhalefetin adayı belirsizliğini korurken, seçimlerin erkene alınıp alınmayacağı üzerine de çeşitli iddialar ortaya atılıyor.

CUMHUR İTTİFAKI BÜYÜYOR MU?

Son kulis bilgisi ise Cumhur İttifakı'nın genişleyebileceği sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla AK Parti kurmaylarının Yeniden Refah Partisi ile ittifak için temasta bulunduğu öğrenildi.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan'ın aktardığı bilgiye göre, Fatih Erbakan'ın liderliğini üstlendiği Yeniden Refah Partisi ile AK Partili yetkililer arasında görüşme yapıldı. Sözcan temasa ilişkin, "El sıkıştılar demiyorum ancak bir temas var. Görüşmeler devam ediyor. Bir anlaşma olursa Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılacak." ifadelerini kullandı.