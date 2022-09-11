MHP hakkında gündem olan iddia! Seçimlerin kazanılması halinde AK Parti'den bakanlık istiyor - Son Dakika
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MHP hakkında gündem olan iddia! Seçimlerin kazanılması halinde AK Parti'den bakanlık istiyor

11.09.2022 19:11

Seçimlere kısa bir süre kala siyaset kulislerinde hareketlilikler yaşanmaya başladı. MHP hakkında gündeme gelen bir iddia ise hayli konuşuldu. İddiaya göre MHP'nin seçimlerin kazanılması durumundan bakanlık kabinesinden görev istediği ifade edildi.

Türkiye'de siyaset camiasının çok önem verdiği 2023 seçimlerine artık bir yıldan da az bir sürenin kalmasıyla birlikte partilerin kulisleri de hareketlendi. Seçim mitinglerini sürdüren MHP'yle ilgili ortaya atılan bir iddia ise gün boyunca çok konuşuldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN OY İSTİYORLAR

AK Parti ile birlikte Cumhur İttifakı'nda bulunan MHP, "Aday belli, karar net" sloganıyla yürüttüğü kampanya kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy istiyor; kendilerinin de en güçlü şekilde Meclis'e taşınması için çağrı yapıyor.

ORTAKLIĞIN SOMUTLAŞMASI İSTENİYOR

Ancak Gazete Duvar'da yer alan habere göre seçmenin ve MHP'lilerin bir başka talebi daha var. O da 2017 referandumundan bu yana AK Parti'ye destek veren MHP'nin bu desteğinin artık somut ortaklığa dönüşmesi. Yani seçimlerin kazanılması durumunda oluşturulacak kabineye MHP'den de bakan verilmesi. Konu henüz iddia aşamasında olsa AK Parti kanadının da bu senaryoları değerlendirdiği öne sürüldü.

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Son Dakika Politika MHP hakkında gündem olan iddia! Seçimlerin kazanılması halinde AK Parti'den bakanlık istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP hakkında gündem olan iddia! Seçimlerin kazanılması halinde AK Parti'den bakanlık istiyor - Son Dakika
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