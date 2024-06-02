Politika

Seçimlerin yenilendiği Hilvan'da oy kullanma işlemi başladı

ŞANLIURFA - YSK tarafından 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin yenilenmesine karar verilen Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde oy kullanma işlemi başladı.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin yenilenmesine karar verilen Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seçmenler bir kez daha sandık başına gitti. Sabah saat 08.00'da başlayan seçimde 125 sandıkta toplam 27 bin 686 seçmen oy kullanacak.

Hilvan ilçesinde belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimleri gerçekleştirilirken Hilvan dahil Akçakale, Eyyübiye ve Siverek ilçelerinde ise 17 mahallede muhtarlık seçimi yapılacak. İl genelinde 58 bin 780 seçmen, biri seyyar olmak üzere toplam 220 sandıkta oy kullanıyor.

Bu yerleşim yerlerinin tamamında seçimin güven ve huzur ortamında, en sağlıklı koşullarda, olaysız şekilde tamamlanması için tedbirler en yüksek seviyede planlandı. Emniyet bölgesinde 953 diğer, mahallelerde ise 464 olmak üzere bin 417 polis seçimde görev yapıyor. Jandarma bölgesinde ise Hilvan'da 912, diğer kırsal mahallelerde ise 368 olmak üzere bin 280 jandarma görev yapıyor. Toplamda ise 2 bin 697 güvenlik personeli görev alıyor.

Oy kullanma işlemi ise saat 17.00'da sona erecek.