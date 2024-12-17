Sednaya Hapishanesi\'nde Canlı İzi Bulunmadı

Politika

AFAD Başkanı Okay Memiş, Sednaya Hapishanesi'ndeki çalışmalara ilişkin açıklama yaparak, "Binanın tamamı, tüm koğuşlar, hücreler ve tüm idari bölümler olmak üzere tarandı ve neticede herhangi bir canlıya rastlanmadı. Hem herhangi bir canlıya rastlamadık hem de bina içerisinde gömülmüş, defnedilmiş herhangi bir mahkuma da rastlanmadı. Bununla birlikte yapmış olduğumuz çalışmada insanlık dışı muameleye maruz kalmış ve insanlık dışı muameleye maruz bırakılan alet gömdüklerini gözlemledik. Bunların hiçbirine dokunmadık" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Sednaya Hapishanesi'ndeki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Memiş, Sednaya'da bina içerisinde herhangi canlı izine rastlanmadığını ve içeride gömülü, defnedilmiş herhangi bir mahkuma da rastlanmadığını belirtti. Yerel otoritelerin talebi üzerine arama çalışmalarına katıldıklarını belirten Memiş, 120 personel 4 arama kurtarma köpeği, 43 araçla beraber, teknolojik cihaz ve ekipmanlarla binadaki üç bölümde çalışmaların tamamlandığını bildirdi. Memiş, "Uzman kardeşlerimizin yaptığı bu çalışma sayesinde bina A sektörü, B sektörü ve C sektörüne ayrıldı. Binanın tamamı, tüm koğuşlar, hücreler ve tüm idari bölümler olmak üzere tarandı ve neticede herhangi bir canlıya rastlanmadı. Hem herhangi bir canlıya rastlamadık hem de bina içerisinde gömülmüş, defnedilmiş herhangi bir mahkuma da rastlanmadı. Bununla birlikte yapmış olduğumuz çalışmada insanlık dışı muameleye maruz kalmış ve insanlık dışı muameleye maruz bırakılan alet gömdüklerini gözlemledik. Bunların hiçbirine dokunmadık" ifadelerini kullandı.

"Bu alanla birlikte avluda da çalışmamıza devam ediyoruz"

AFAD Başkanı Memiş, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Nitekim burası insanlık dışı Esad rejiminin bir göstergesi niteliğinde olduğu için ileride yargılanabilecek, uluslararası mahkemelerde yargılanma konusu olabilecek bir alan da olduğu bilinci ile hareket ettik. Netice itibariyle herhangi bir canlıya rastlamadık. Bina içerisinde tek tek bütün katlar kontrol edilecek, zemin bölmesi, hücreler, koğuşlar, binanın her tarafını çok dikkatli ve özenli bir şekilde kontrol ettik. Bununla birlikte bu alanla birlikte avluda da çalışmamıza devam ediyoruz. Tabelalarda da açıkça göstermişler mayınlı bir bölge var. Dolayısıyla bu açık alanda yapacağımız çalışmalarda daha dikkatli ve özenli olmak durumundayız."

Yerel otorite ile irtibatlı şekilde mayınlı alanın temizlenmesinden sonra detaylı bir şekilde arama çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Memiş, "Bugün binanın içerisindeki çalışmaları tamamladık. Yarın da bu alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Bu baskıcı rejimin nelere sebep olduğunu bu binada fazlasıyla gördük"

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ve Türk milleti olarak Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. Onların bu zor dönemlerinde, bu süreçlerinde yardımcı olmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullanan AFAD Başkanı, "Bu baskıcı rejimin nelere sebep olduğunu bu binada fazlasıyla gördük. Dolayısıyla bu zor zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun uluslararası insani yardımdan sorumlu teşkilatı AFAD olarak Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. Başka hiçbir niyetimiz yok. Onların toprak bütünlüğünden yanayız. Burada onların adaletli bir şekilde, buradaki tüm vatandaşların kucaklandığı yönetim içinde ve özellikle de Türk milletiyle, Türk devletiyle, ülkemizle uyumlu bir şekilde yaşamaları için üzerimiz düşen her türlü yardımı yapmaya hazırız. Tek niyetimiz zor zamanlarında bu insanların yanında olmak. Sadece Sednaya Hapishanesi için gelmedik, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarıyla beraber insani yardım konusunda da kendilerine yardımcı olmaya buradayız. Şu an Hama'da Humus'ta tırlarımız insani yardım dağıtmaya devam ediyorlar"

"Asit tankları tespit edildi"

Yapılan incelemelerde gördüklerini anlatan Memiş, "Gördüğünüz alet ve edevatlar var. İnsanların uzuvlarını kaybetmesine yol açan pres aletleri var. Asit tankları tespit edildi. bunların ne şekilde kullanıldığını ilerde yargı mercileri değerlendirecektir. Çok fazla tanık var. burada yakınlarını kaybetmiş anneler, kardeşler eşler, çocuklar var. Burada dramatik hikayeler var. tanıklık edeceklerdir. Hala hastanede yatan mahkumlar var. burada insanlık dışı muameleye tabi tutulmuş, hayatlarını kaybetmiş, aklını kaçırmış insanlar var" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının bulunan toplu mezarlara ilişkin sorusunu yanıtlayan AFAD Başkanı Memiş, "Biz bu hapishanede neden bu kadar fazla ceset torbası olduğunu anlamlandıramadık, binlerce ceset torbası gördük, etrafa saçılmış vaziyette. Bir hapishaned eburada bu kadar çok ceset torbası olması çok düşündürücü. Buraya gelemizin sebebi de yerel otoritedenim talebi doğrultusunda. Bir geçiş süreci içerisindeler. Dolayısıyla biz buradaki yönetimin talebi üzerine buradayız zor zamanlarda Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz" dedi. - ŞAM